واشنطن بوست: المساعدة الاستخباراتية الأمريكية ساهمت في إنقاذ المختطفين من النصيرات

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالاً موسعاً عن القدرات الاستخباراتية التي ساهمت في إنقاذ المختطفين الأربعة من مخيم النصيرات للاجئين، وكشفت عن لمسة أخرى من المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل قبل وقت طويل من عملية الإنقاذ.

Police Spokesperson

بحسب الصحيفة، يعمل أعضاء قيادة العمليات الخاصة المشتركة للولايات المتحدة (JSOC) جنباً إلى جنب مع عملاء وكالة المخابرات المركزية (CIA) ونظرائهم الإسرائيليين لجمع معلومات استخباراتية في قطاع غزة، وأهمها موقع المختطفين - بما في ذلك المواطنين الأمريكيين. تُعقد الاجتماعات بين أفراد قيادة العمليات الخاصة المشتركة ونظرائهم الإسرائيليين بشكل يومي. بالإضافة إلى ذلك، يساعد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في إسرائيل في التحقيق في جرائم حماس وإعادة تأهيل المختطفين الذين عادوا.

في الأسابيع الأولى من الحرب، طلب المسؤولون الإسرائيليون معلومات محددة من الولايات المتحدة لسد الثغرات في المعلومات التي حصلوا عليها من مصادرهم، بما في ذلك "أجزاء معينة من المعلومات" والتقنيات المتقدمة لتحليل الصور وتكوين صور ثلاثية الأبعاد لأراضي قطاع غزة. وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست: "لقد زودونا ببعض القدرات التي لم تكن لدينا قبل 7 أكتوبر". وأشار مسؤول كبير آخر إلى أن الولايات المتحدة قدمت "صوراً مفصلة للغاية عبر الأقمار الصناعية"، وهو ما تفتقر إليه إسرائيل.

كتبت الصحيفة أيضًا أن القوات الخاصة من JSOC (قوة دلتا)، التي لديها خبرة كبيرة في إنقاذ الرهائن، كانت جاهزة في أكتوبر للانتشار في قطاع غزة لإنقاذ المواطنين الأمريكيين المحتجزين لدى حماس. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: "إذا تمكنا من الحصول على معلومات يمكننا التصرف بناء عليها واعتقدنا أنه من الممكن إنقاذ مواطنين أمريكيين أحياء، فسنتحرك". لكن لم يكن هناك سوى القليل من المعلومات المحددة حول المختطفين الأمريكيين.

اعتمد إنقاذ الرهائن الأسبوع الماضي على معلومات دقيقة عن موقعهم. وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن هذا المستوى من المعلومات الاستخباراتية - الذي يمكن من العمل ميدانياً - كان تفتقده إسرائيل منذ سنوات في قطاع غزة. يُزعم أن السبب في ذلك هو الاعتماد المفرط على التكنولوجيا والفشل في بناء شبكة من الجواسيس البشريين في الميدان.

تحديات الاستخبارات البشرية:

كشفت الجهود المبذولة لتحديد مكان المختطفين مدى أهمية الذكاء البشري. وقال مسؤولون إسرائيليون، على سبيل المثال، إن عملية انتشال جثث المختطفين من جباليا تمت بعد أن أشار أحد أفراد حماس إلى مكان وجودها أثناء التحقيقات. ووفقا للمصادر، أصبحت التحقيقات مع أفراد حماس الآخرين عنصرا هاما في الصورة الاستخباراتية الشاملة لإسرائيل. ساعد المحللون الأمريكيون في استخلاص أدلة من الخوادم وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والوثائق التي تم الاستيلاء عليها من مخابئ حماس.

الانتقادات والمراجعات:

رغم ذلك، أشار التقرير إلى أن الإفراط في الاعتماد على التكنولوجيا قلل من قدرات إسرائيل التحليلية. وأوضح مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير أن إسرائيل غطت قطاع غزة بالمراقبة الإلكترونية، لكنها أهملت بناء شبكة استخبارات بشرية قوية. وذكر عضو سابق في الوحدة 8200 أن "النظام انهار" بسبب غمر الوكالات الاستخباراتية بالمعلومات دون القدرة المناسبة على تحليلها.

أوضحت صحيفة واشنطن بوست أن أي معلومات استخباراتية تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل تُستخدم فقط لتحديد مكان الرهائن ومراقبة قيادة حماس. ومع ذلك، هناك شكوك حول ما إذا كانت إسرائيل تستخدم بالفعل هذه المعلومات لأغراض أخرى.

اختتم التقرير بالإشارة إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المجال الاستخباراتي جيد جداً ويجب الحفاظ عليه لضمان أمان وفعالية العمليات المستقبلية.