في جلسة مغلقة: مجلس الأمن ينظر غدًا في طلب السلطة الفلسطينية الانضمام إلى الأمم المتحدة

أعلنت بعثة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر نيسان أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة يوم غد الاثنين لاستئناف النظر في طلب فلسطين قبولها كعضو دائم في الأمم المتحدة

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السفير الفلسطيني رياض منصور يتحدث خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة.
السفير الفلسطيني رياض منصور يتحدث خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة.AP Photo/Jeenah Moon

أعلنت بعثة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر نيسان / أبريل الجاري، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة يوم غد الاثنين لاستئناف النظر في طلب فلسطين قبولها كعضو دائم في الأمم المتحدة، وفق النشر في نبض.

ووفقا لبعثة مالطا فإنه ستعقد مشاورات لمناقشة الطلب الفلسطيني لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة". ومن المقرر أن تناقش في جلسة مغلقة الخطوات اللازمة لإحالة الطلب الفلسطيني إلى لجنة مجلس الأمن لقبول أعضاء جدد.

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عادت السلطة الفلسطينية التي تتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة على ضوء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ ستة أشهر إلى تحريك ملف الانضمام كعضو دائم في الأمم المتحدة وسط تشجيع من بعض الدول الأوروبية على رأسها إسبانيا التي قال رئيسها بيدرو سانشيز مؤخرا إنه إن "بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو/ تموز القادم". 

وأكد سانشيز نهاية شهر آذار الفائت بعد اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل أن "إسبانيا اتفقت مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

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