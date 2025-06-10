خمسة دول تعلن رسميا : سنفرض عقوبات على بن غفير وسموتريش

أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج رسميًا اليوم (الثلاثاء) أنها ستفرض عقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. ووفقًا للأمر، ستشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع دخول الدول.

تُوجّه مذكرة التوقيف إلى بن غفير وسموتريتش تهمة المشاركة في أنشطة تنتهك حقوق الإنسان، والتحريض عليها، والترويج لها، ودعمها، وخاصةً العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما تُشير المذكرة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة المتحدة والدول الشريكة لها بمكافحة التحريض على الكراهية والعنف، وضمان محاسبة من يُشجعون على انتهاكات حقوق الإنسان. كما أوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني يُشكّلان تهديدًا للسلام في المنطقة ولحل الدولتين.

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وجاء في البيان أيضًا: "إن المملكة المتحدة وشركائها يدعمون أمن إسرائيل دعمًا كاملًا، وسيواصلون العمل مع الحكومة الإسرائيلية للتحرك نحو تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة. ويجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا، ويجب إحراز تقدم نحو مسار يؤدي إلى حل الدولتين، حيث لا يكون لحماس أي دور في الحكومة المستقبلية في غزة".

ردّ بن غفير على التعليقات قائلاً: "ازدراءٌ للكتاب الأبيض، لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضًا كير ستارمر، وسأواصل العمل من أجل دولة إسرائيل وشعبها دون خوف أو ترهيب". وأضاف وزير المالية سموتريتش: "لقد حاولت بريطانيا سابقًا منعنا من استيطان مهد وطننا، ولن نسمح لها بذلك مجددًا. نحن عازمون على مواصلة البناء".

تأتي هذه الخطوة على خلفية إعلان بريطانيا الشهر الماضي تجميد مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. وفي الوقت نفسه، استُدعيت سفيرة إسرائيل في لندن، تسيبي حوتوفلي، لإجراء محادثات عاجلة عقب استئناف القتال في قطاع غزة. ووفقًا لوزارة الخارجية البريطانية، فإن توسع العمليات العسكرية في غزة والسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية "لا يسمحان بالتقدم في الاتفاقية".

في وقت سابق من هذا العام، فرضت بريطانيا عقوبات على عدة جهات في المستوطنات، بما في ذلك حركة "نحلا" التي تقودها دانييل فايس، وشركة "ليبي" للإنشاءات. واتهمت بريطانيا هذه الجهات بـ"ممارسة أعمال عنف ضد الفلسطينيين" والسعي لتوسيع النشاط الاستيطاني، في انتهاك لموقف المجتمع الدولي.