أعلن جو كينت، رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، اليوم (الثلاثاء) عن استقالته من منصبه بسبب الحرب. وادعى كنت أن إيران "لم تكن تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحرب بسبب ضغط من إسرائيل ولوبي إسرائيل الأمريكي القوي".

في رسالته قال كينت إنه دعم القيم وسياسة ترامب الخارجية في العقد الأخير. "في ولايتك الأولى، فهمت أفضل من أي رئيس حديث كيف تستخدم القوة العسكرية بشكل حازم دون الانجرار إلى حروب لا نهاية لها. وقد أظهرت ذلك من خلال اغتيال قاسم سليماني وهزيمة داعش"، هذا وفق ما جاء في الرسالة.

مع ذلك، وبحسب ادعاء رئيس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، في ولايته الحالية "في بداية هذه الإدارة، أطلق مسؤولون إسرائيليون وأصدقاء مؤثرون في الإعلام الأمريكي حملة معلومات مضللة زعزعت تمامًا منصة ’أمريكا أولاً‘ الخاصة بك - وزرعت مشاعر مؤيدة للحرب من أجل تشجيع الحرب مع إيران".

قام كينت باتهام أن "غرفة الصدى" هذه استُخدمت لخداع ترامب ليصدق أن إيران تشكل تهديدًا فوريًا للأمريكيين، وأنها "تكتيك استخدمه الإسرائيليون لجذبنا إلى حرب العراق المدمرة، التي كلفت أمتنا حياة الآلاف من خيرة أبنائنا وبناتنا".

آضاف "كمحارب قديم تم إرساله للقتال 11 مرة وكـ"حامل نجمة ذهبية" (أرمل حرب) فقد زوجته المحبوبة شانون في حرب أُنشئت من قبل إسرائيل، لا أستطيع أن أؤيد إرسال الجيل القادم للقتال والموت في حرب لا تخدم أي مصلحة للشعب الأمريكي ولا تبرر ثمن الأرواح الأمريكية".