كائن فضائي؟ رسالة من حضارة قديمة؟ .. لغز في صحراء نيفادا: من أين أتت هذه المسلّة؟

اكتشفت شرطة لاس فيغاس مسلّة غامضة في صحراء نيفادا، مما أثار جدلاً واسعًا بين مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة حول مصدرها. أفادت التقارير الأولية أن المسلّة مصنوعة من المعدن اللامع وتبلغ ارتفاعها حوالي 3 أمتار، وقد عثر عليها أحد المتنزهين في منطقة نائية من الصحراء.

أثار هذا الاكتشاف موجة من التكهنات حول أصل المسلّة. اقترح البعض أنها قد تكون من صنع حضارة قديمة، بينما يعتقد البعض الآخر أنها قد تكون من عمل فنان أو مجموعة من الفنانين. كما تساءل البعض عن كيفية وصول المسلّة إلى هذا الموقع النائي.

أعلنت شرطة لاس فيغاس أنها فتحت تحقيقًا في هذا الأمر، لكنها لم تنشر أي معلومات إضافية حتى الآن. وتابعت الشرطة قولها إنها تنتظر نتائج تحليل المواد التي صنعت منها المسلّة لتحديد أصلها وتاريخها.

أثار هذا الاكتشاف اهتمامًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك العديد من الأشخاص صورًا ومقاطع فيديو للمسلّة وعبروا عن آرائهم حول مصدرها.

لا تزال المسلّة الغامضة في صحراء نيفادا لغزًا لم يتم حله حتى الآن.