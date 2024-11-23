بعد صدور أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت: في أي الدول الأوروبية يمكن أن يتم اعتقالهم بموجب قرار الجنائية الدولية ؟

بعد صدور مذكر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، والتي أدانتها إسرائيل والساسة الإسرائيليين، ووصفها جو بايدن بأنها "شائنة"، استعرض تقرير في صحيفة "بوليتكو" الدول الأوروبية التي يمكن أن يطبق فيها القرار، والدول التي يمكن أن يزورها الاثنين.

فمن الناحية النظرية، تعني مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أنه يمكن اعتقال نتنياهو وغالانت إذا سافرا إلى أي من أكثر من 120 دولة طرف في المحكمة. لكن العديد من الحكومات في أوروبا أشارت بالفعل إلى أنها قد لا تعتقل الزعيم الإسرائيلي إذا وطأت قدماه أراضيها، واليكم هذه الدول الاوروبية التي تعهدت باحترام القرار، والدول الاوربية التي لا زال نتنياهو مرحب لزيارتها.

الدول الأوروبية التي ستحترم القرار (ايرلندا، بلجيكا، إسبانيا، هولندا، النرويج، النمسا، سلوفينيا)

أعلن وزيرالخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن بلاده ستمتثل لأمر المحكمة الجنائية الدولية وستعتقل نتنياهو إذا دخل البلاد. وقال: "تنفذ هولندا نظام روما مائة بالمائة"، في إشارة إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. وفي أعقاب ذلك الغى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ألغى زيارة كانت مقررة الى وزير الخارجية الهولندي الى إسرائيل الأسبوع المقبل بسبب هذه التصريحات.

كما أيد رئيس الوزراء الايرلندي سيمون هاريس حين سئل عما إذا كانت ايرلندا ستعتقل نتنياهو وقال "نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق أوامرها".

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما ارتكبت الجرائم تشكل أولوية بالنسبة لبلجيكا، التي تدعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت "يجب محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في إسرائيل وغزة على أعلى مستوى، بغض النظر عن هوية مرتكبيها".وقالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكية بيترا دي سوتر إن "أوروبا يجب أن تمتثل" لحكم المحكمة الجنائية الدولية و"تؤيد أوامر الاعتقال هذه".

وقال مسؤولون حكوميون لوسائل الإعلام الإسبانية إن "إسبانيا تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية وستلتزم بالتزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بنظام روما والقانون الدولي".كما رحبت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز بقرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن مدريد دائمًا "إلى جانب العدالة والقانون الدولي".وأضافت "لا يمكن أن تمر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني دون عقاب".

هذا ووصفت وزارة الخارجية النمساوية حكم المحكمة الجنائية الدولية بأنه "غير مفهوم على الإطلاق". ومع ذلك، قالت إن السلطات لن يكون لديها خيار سوى اعتقال نتنياهو. كما وصف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ الحكم بأنه "سخيف" لكنه أضاف أن "القانون الدولي غير قابل للتفاوض وينطبق في كل مكان".

هذا قال رئيس الوزراء روبرت جولوب: "سلوفينيا تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وستلتزم به بالكامل".

وكتبت الخارجية النرويجية أندرياس كرافيك في بيان مكتوب: "إذا وصل نتنياهو أو أي شخص آخر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال أو مذكرة تسليم إلى النرويج، فسنقوم، وفقًا لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي، باعتقال أو تسليم الشخص المعني".

الدول التي لن تحترم القرار

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه لن يتحدى المحكمة فحسب، بل يريد أيضًا بسط السجادة الحمراء لنتنياهو، ودعوة نتنياهو إلى بودابست. وقال أوربان في مقابلة مع إذاعة الدولة المجرية، في إشارة إلى القرار الصادر: "هذا خطأ في حد ذاته. لذا لا يوجد خيار آخر هنا: يتعين علينا مواجهة هذا القرار، لذا في وقت لاحق من اليوم سأدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية السيد نتنياهو، لزيارة هنغاريا".

مواقف غير واضحة لبعض الدول (جمهورية التشيك، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا وبريطانيا)

انتقد العديد من الساسة التشيك، بما في ذلك رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الخارجية، حكم المحكمة الجنائية الدولية.وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: "إن القرار المؤسف للمحكمة الجنائية الدولية يقوض سلطتها في قضايا أخرى عندما تساوي بين الممثلين المنتخبين لدولة ديمقراطية وزعماء منظمة إرهابية ".وقالت وزيرة الدفاع يانا سيرنوشوفا إن الاتهامات "يجب أن تكون مدعومة بالأدلة". وفي حين وافق على النقاط التي أثارها الوزيران الآخران، قال الدبلوماسي الكبير يان ليبافسكي إن جمهورية التشيك "ستدافع دائمًا عن الالتزام بالقانون الدولي".

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين "تدرس بالضبط ما يعنيه [حكم المحكمة الجنائية الدولية] بالنسبة للتنفيذ في ألمانيا".لكن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبسترايت قال للصحافيين إنه "من الصعب أن نتخيل أن يتم اعتقالات في ألمانيا على هذا الأساس"، في إشارة إلى مذكرة التوقيف. وأضاف في بيان "لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر إلا عندما يكون من المتوقع أن يبقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت في ألمانيا".

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن إيطاليا "تدعم المحكمة الجنائية الدولية" ولكن "يجب أن تلعب دورًا قانونيًا وليس دورًا سياسيًا"، مضيفًا أن روما تدرس كيفية "تفسير" الحكم.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو "إذا جاء نتنياهو وغالانت إلى إيطاليا، فسوف نضطر إلى اعتقالهما". لكنه أضاف "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ". من جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني عن دعمه الكامل لرئيس الحكومة الإسرائيلي، قائلاً إنه إذا جاء نتنياهو إلى إيطاليا، "فسيكون موضع ترحيب".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن حكم المحكمة الجنائية الدولية "ليس حكماً بل إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام".وأضاف البيان "فرنسا تأخذ علماً بهذا القرار. وتماشياً مع التزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، فإنها تؤكد التزامها بالعمل المستقل للمحكمة، وفقاً لنظام روما الأساسي".

من جانبه أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا "ستلتزم بالتزاماتها القانونية" لكنه أضاف: "لن ندخل في افتراضات"، عندما سُئل عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة. وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر: "نادراً ما تصبح تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مسألة تخص العمليات القانونية أو إنفاذ القانون البريطانية أو الحكومة البريطانية".

كانت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عن حزب العمال، أكثر تأكيدًا. وقالت: "إذا جاء نتنياهو إلى بريطانيا، فإن التزامنا بموجب اتفاقية روما سيكون اعتقاله بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية". "يجب علينا القيام بها، فنحن ملزمون بذلك لأننا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية".