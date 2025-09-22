الصين تهدد نائب إسرائيلي: "سيسقط ويتحطم إلى شظايا"

قد يعجبك أيضًا -

نشرت سفارة الصين في إسرائيل مساء أمس (الأحد) منشورًا تهديديًا ضد عضو الكنيست من حزب "يش عتيد"، بوعز توبوروفسكي، بعد زيارته لتايوان: "إذا لم يتوقف عند حافة الهاوية، فسيسقط ويتحطم إلى شظايا".

وجاء أيضًا في بيان السفارة الصينية ضد توبوروبسكي: "نحث عضو الكنيست ألا يخطئ في الظن بأنه يستطيع المساس بالمصالح الجوهرية للصين وبالمشاعر الوطنية للشعب الصيني دون أن يدفع ثمنًا".

يأتي منشور السفارة الصينية عقب زيارة النائب توبوروفسكي الأسبوع الماضي إلى العاصمة التايوانية تايبيه. وترأس توبوروفسكي، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الإسرائيلية التايوانية، وفدًا من الكنيست ضمّ أعضاء الكنيست ميخال شير سيغمان، ودبي بيتون، وإيلي دلال، وياعيل رون بن موشيه، وشالوم دانينو.

الوفد التقى برئيس تايوان، لاي تشينغ ده، وقدم له بياناً وقع عليه 72 أعضاء وعضوات كنيست، يدعو إلى دمج تايوان في المنتديات الدولية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت الصين أنها ترفض ادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنها تفرض "حصارا معلوماتيا" على إسرائيل، وحذرت من أن مثل هذه التصريحات قد تضر بالعلاقات بين البلدين. ووفقًا لتقرير صحيفة "جلوبال تايمز"، أصدرت سفارة الصين في إسرائيل بيانًا حادًا وصفت فيه تصريحات نتنياهو بأنها "كاذبة تمامًا وتضر بعلاقات الصين وإسرائيل". وأضاف متحدث السفارة أن "الصين مصدومة من تصريحات الزعيم الإسرائيلي، وتشعر بقلق بالغ وتعترض عليها بشدة".

وجاء في البيان أيضًا أن "إسرائيل بحاجة إلى حكمة سياسية ودبلوماسية إبداعية، وليس فقط إلى عمليات عسكرية وقصف متواصل". ودعت السفارة إسرائيل إلى الاستجابة للدعوات الدولية، ووقف الحملة العسكرية في القطاع، والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار لمنع تفاقم إضافي للأزمة الإنسانية.