السعودية: "إذا كانت إسرائيل لا تدرك أن حل الدولتين في صالحها، فهذا قلق حقيقي"

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن على إسرائيل أن تعترف بأنه لا يمكنها أن تكون موجودة دون وجود دولة فلسطين.

تحدث بن فرحان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النرويجي إسبن إيدي، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك بعد اجتماع وزاري عربي- أوروبي في بروكسل لبحث القضية الفلسطينية.

وعلى ضوء تصاعد الأحداث في رفح والتي كانت ذروتها أمس الأحد، مع مشهد احتراق خيام النازحين بساكنيها ومقتل 48 فلسطينيا وفق وزارة الصحة في غزة، شدد وزير الخارجية السعودي على أن إسرائيل تُعرّض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية للخطر، وقال: "الأوضاع في قطاع غزة تتدهور بشكل غير مقبول".

وتابع: "نركز على الحفاظ على حل الدولتين.. هناك توافق دولي على أن الطريقة الوحيدة لتأمين حماية حقوق الفلسطينيين وإسرائيل، هي حل الدولتين.. على إسرائيل أن تعترف بأن حل الدولتين يصب في مصلحتها"، مؤكدا أنه "إذا كانت إسرائيل لا تدرك ذلك، فهذا قلق حقيقي".

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وشدد على أن وقوف المجتمع الدولي خلف القانون الدولي "سيكون ذلك بمثابة إشارة هامّة أيضًا لإسرائيل أنها لا تتمتع بالحصانة من العقاب، وأنها لا تستطيع تقويض الدولة الفلسطينية إلى الأبد".