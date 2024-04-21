إسرائيل تدرس خطوات للرد على العقوبات التي فرضتها عدة دول على مستوطنين

ردا على العقوبات التي فرضت على المستوطنين في الضفة الغربية قبل شهرين من قبل عدد من الدول بينها الولايات المتحدة. جمعية "حونينو" توجهت الى وزير الخارجية يسرائيل كاتس بطلب المساعدة بالاستيضاح حول هوية هؤلاء الإسرائيليين الذين يحظر دخولهم الى عدد من الدول التي شاركت بهذه العقوبات، وقال الوزير كاتس برده أن وزارته "تنظر الى الأمر بخطورة وتدرس خطوات للرد".

ويشار الى أنه قبل شهرين فرضت الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا ونيوزلندا عقوبات على عدد من المستوطنين الذين وصفتهم بأنه "متطرفين" وقالوا "إنهم نفذوا اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، وبسبب القيود التي فرضت عليهم جمدت حساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية، كما أعلنت كل من فرنسا ونيوزلندا نيتها منع عشرات المستوطنين من الدخول الى أراضيها.

جمعية "حونينو" توجهت الى وزارة الخارجية بطلب فهم كيفية تخطط السلطات الإسرائيلية الرد على الخطوة، والاستيضاح حول هويات المستوطنين الذين تستهدفهم هذه العقوبات.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في ردها أن الوزير كاتس يدرس القضية ويعمل على صياغة رد مناسب على هذه الخطوة وقال :"وزير الخارجية ينظر إلى الأمر بخطورة لسياسة نيوزيلندا وفرنسا، نعمل على توصيات لطريقة الرد الإسرائيلي" وأضاف البيان بأن "التعامل مع الأمر سيتركز أولاً وقبل كل شيء في مقر الأمن القومي".