غموض يكتنف مصير إسرائيلي اختفى في تايلاند منذ أسبوعين

علمت i24NEWS اليوم (الخميس) أن إسرائيليا يعيش في تايلاند مفقود منذ حوالي أسبوعين. يتم التحقيق في جميع الاتجاهات ولا تزال الخلفية غير واضحة.

المرة الأخيرة التي اتصل فيها مع أفراد عائلته كانت في 27 كانون الأول /ديسمبر، عندما أبلغهم أنه ذاهب إلى "بيت حباد" للقاء شقيقه الذي يعيش في الولايات المتحدة.

وعندما وصل إلى مكان الحادث، تبين أن شقيقه قد غادر بالفعل، وبعد ذلك تم العثور على متعلقاته - بما يشمل الأموال والوثائق - في فندق قريب. ومنذ ذلك اليوم، اختفت آثاره، وتقوم الآن عدة فرق إنقاذ بالمساعدة في البحث عنه.