المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو والسنوار بتهم ارتكاب جرائم حرب

طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية انطلاقا من هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة، حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مقابلة حصرية مع كريستيان أمانبور لسي إن إن يوم الاثنين.

وقال خان إن محكمة العدل الدولية تسعى أيضًا إلى إصدار أوامر اعتقال بحق وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس - محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لمكتب حماس.

وتعتبرهذه المرة الأولى التي تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر تمس بحليف وثيق للولايات المتحدة. ويضع هذا القرار نتنياهو في صف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.