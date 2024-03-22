الولايات المتحدة تدفع بقرار لوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة أمام مجلس الأمن الدولي

في خطوة تعكس تزايد القلق الدولي حيال الأوضاع في غزة، من المنتظر أن تدعو الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اعتماد قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، مع التركيز بشكل خاص على تجنب العمليات العسكرية في رفح. القرار، الذي من المقرر التصويت عليه اليوم، يعكس تحولاً في النهج الأمريكي نحو التأكيد على الحل الدبلوماسي والسلام الطويل الأمد عبر تجنب التصعيد العسكري والعمليات البرية التي قد تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وقد شهد مشروع القرار الأمريكي عدة تعديلات وتحسينات ملحوظة قبل الوصول إلى نسخته النهائية، والتي تعكس تفاقم القلق بشأن النشاط العسكري وتؤكد على الحاجة إلى بدء تنفيذ وقف إطلاق النار فوراً. النسخة النهائية من القرار تبتعد عن الإشارة إلى الظروف التي قد تبرر العمليات البرية وتؤكد بدلاً من ذلك على الخطر الحقيقي الذي قد تشكله مثل هذه العمليات على السكان المدنيين والقانون الإنساني الدولي.

القرار الأمريكي يأتي في سياق محاولة لتجنب تقديم قرارات منافسة قد تكون لها تأثيرات سلبية على إسرائيل، ويعبر عن دعم الولايات المتحدة لجهود دبلوماسية تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري وطويل الأمد كجزء من صفقة شاملة تشمل إطلاق سراح الرهائن. هذه الخطوة تأتي وسط توقعات بأن روسيا، إلى جانب دول أخرى، قد تستخدم حق النقض ضد القرار، ما يسلط الضوء على التحديات الدبلوماسية والتوترات القائمة في مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة.