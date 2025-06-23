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أفادت قناة NBC مساء اليوم (الأحد، الاثنين) أن إيران هددت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه في حال أمر بشن هجوم على أراضيها، فسيتم تفعيل خلايا عدائية نائمة على أراضيه. وقد نُقلت هذه الرسالة عبر وسيط خلال قمة مجموعة السبع، التي غادرها الرئيس على عجل قبل أسبوع. ويستند التقرير إلى مسؤولين أمريكيين ومصدر مقرب آخر.

بالتزامن مع هذا الإعلان، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الليلة تحذيرًا من السفر لمواطنيها حول العالم. وجاء في التحذير: "أدى الصراع بين إسرائيل وإيران إلى اضطرابات في السفر وإغلاق للمجال الجوي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وهناك احتمال اندلاع مظاهرات ضد المواطنين والمصالح الأمريكية. وتنصح وزارة الخارجية المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر".

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في الأسبوع الماضي، ليلة الاثنين، غادر الرئيس ترامب قمة مجموعة السبع فجأةً بعد يوم واحد فقط. وذكرت قناة فوكس نيوز أنه طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي، وطلب منهم انتظاره في غرفة العمليات بالبيت الأبيض عند وصوله. وعند مغادرته القمة، قال: "يجب أن أعود مبكرًا - لأسباب واضحة".

قبل إعلان رحيله بقليل، نشر الرئيس رسالةً غير مألوفة على منصة "الحقيقة" للتواصل الاجتماعي: كان ينبغي على إيران توقيع "الاتفاق" الذي أخبرتهم عنه. يا له من عار، يا له من إهدارٍ للأرواح البشرية. ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. لقد كررتُ ذلك مرارًا وتكرارًا! على الجميع إخلاء طهران فورًا!.

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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين بعد مغادرة ترامب إنه كان مسافرا لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران: "وعد الأميركيون بالعمل على تحقيق وقف إطلاق النار، وبما أن لديهم القدرة على التأثير على إسرائيل، فقد يكون هناك تقدم".

ردّ الرئيس الأمريكي على كلام ماكرون قائلاً: "لم أغادر القمة لمناقشة وقف إطلاق النار - هناك أمرٌ أكبر بكثير - خطأ! ليس لديه أدنى فكرة عن سبب توجهي الآن إلى واشنطن، لكن الأمر بالتأكيد لا علاقة له بوقف إطلاق النار. هناك سببٌ أكبر من ذلك بكثير. سواءٌ عن قصدٍ أم لا، إيمانويل مخطئٌ دائمًا".