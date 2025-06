أفادت قناة NBC مساء اليوم (الأحد، الاثنين) أن إيران هددت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه في حال أمر بشن هجوم على أراضيها، فسيتم تفعيل خلايا عدائية نائمة على أراضيه. وقد نُقلت هذه الرسالة عبر وسيط خلال قمة مجموعة السبع، التي غادرها الرئيس على عجل قبل أسبوع. ويستند التقرير إلى مسؤولين أمريكيين ومصدر مقرب آخر.

بالتزامن مع هذا الإعلان، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الليلة تحذيرًا من السفر لمواطنيها حول العالم. وجاء في التحذير: "أدى الصراع بين إسرائيل وإيران إلى اضطرابات في السفر وإغلاق للمجال الجوي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وهناك احتمال اندلاع مظاهرات ضد المواطنين والمصالح الأمريكية. وتنصح وزارة الخارجية المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر".

https://x.com/i/web/status/1936904875482443983