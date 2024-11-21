فرنسا وهولندا تعلنان أنهما ستحترمان قرار المحكمة: هذه هي الدول التي لن يتمكن نتنياهو من زيارتها

يستمر قرار محكمة لاهاي اليوم (الخميس) في إثارة ردود الفعل في إسرائيل وفي أنحاء العالم. بعد فترة وجيزة من النشر، أعلنت هولندا أنها ستعمل على تنفيذ أمر الاعتقال. وفي وقت لاحق، أصدرت فرنسا وبلجيكا والأردن إعلانا مماثلا.

وكما ذكرنا فإن معنى الأوامر هو أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من دخول 124 دولة حول العالم. ومن بين الدول: جمهورية التشيك والمجر وبولندا واليونان وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا وكندا وسيشيل وجنوب أفريقيا وقبرص وكوريا الجنوبية والأرجنتين والبرازيل والمكسيك.