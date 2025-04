"مراسم جنازة ودفن تحطم التقاليد المتبعة"|| تشييع الحبر الأعظم في بحضور عدد كبير من قادة العالم

شيع جثمان البابا فرنسيس اليوم (السبت) في مراسم خاصة في روما، بحضور العديد من كبار القادة من جميع أنحاء العالم. وأقيمت المراسم في الهواء الطلق، وترأسه عميد مجلس الكرادلة، بحضور قادة وممثلون عن 170 وفدا من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين زعماء العالم الذين حضروا مراسم الجنازة: الرئيس الأمريكي ترامب، والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، ورؤساء فرنسا وأوكرانيا وبولندا وأيرلندا والبرتغال. رئيس الفلبين، موطن إحدى أكبر المجتمعات الكاثوليكية في العالم؛ ومن أميركا اللاتينية – رؤساء البرازيل والأرجنتين، موطن البابا؛ من بريطانيا - ولي العهد الأمير وليام ورئيس الوزراء ستارمر وآخرون. وسيتم تمثيل إسرائيل من قبل السفير الإسرائيلي لدى الفاتيكان يارون زيدمان.

