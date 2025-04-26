"مراسم جنازة ودفن تحطم التقاليد المتبعة"|| تشييع الحبر الأعظم في بحضور عدد كبير من قادة العالم

شيع جثمان البابا فرنسيس اليوم (السبت) في مراسم خاصة في روما، بحضور العديد من كبار القادة من جميع أنحاء العالم. وأقيمت المراسم في الهواء الطلق، وترأسه عميد مجلس الكرادلة، بحضور قادة وممثلون عن 170 وفدا من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين زعماء العالم الذين حضروا مراسم الجنازة: الرئيس الأمريكي ترامب، والأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، ورؤساء فرنسا وأوكرانيا وبولندا وأيرلندا والبرتغال. رئيس الفلبين، موطن إحدى أكبر المجتمعات الكاثوليكية في العالم؛ ومن أميركا اللاتينية – رؤساء البرازيل والأرجنتين، موطن البابا؛ من بريطانيا - ولي العهد الأمير وليام ورئيس الوزراء ستارمر وآخرون. وسيتم تمثيل إسرائيل من قبل السفير الإسرائيلي لدى الفاتيكان يارون زيدمان.

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توفي البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عاما في مقر إقامته بدار القديسة مارتا في الفاتيكان. وتأتي وفاة البابا رقم 266 بعد أشهر عديدة تدهورت فيها صحته بشكل كبير.

وحضر نحو 50 ألف إيطالي وسائح جنازة سلف البابا فرنسيس، البابا بنديكتوس السادس عشر، في يناير/كانون الثاني 2023، ومن المفترض أن يصل عدد لا يقل عن ذلك إلى الساحة التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 80 ألف شخص. ويشار إلى أن ربع مليون شخص مروا من أمام نعش البابا المفتوح في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان من صباح الأربعاء حتى مساء الجمعة.

موكب الجنازة بناء على طلب البابا قبل وفاته، وسيدفن في مكان خارج الفاتيكان

ستختلف جنازة فرانسيس عن التقاليد البابوية المتبعة. حيث أنه في إبريل/نيسان من العام الماضي، أصدر تعليماته "بدفن البابا مثل أي ابن أو ابنة آخر للكنيسة"، دون استخدام سرير مرتفع عليه وسائد. وقال في حينه"باحترام، ولكن ليس على الوسائد. في رأيي، ستكون المراسم أيضا مبالغ بها على أي حال".

شملت الجنازات البابوية السابقة ثلاثة توابيت: الأول مصنوع من خشب السرو، والذي تم وضعه داخل تابوت من الرصاص، والذي تم وضعه داخل تابوت مصنوع من خشب البلوط. وطلب فرانسيس أن يوضع جثمانه في نعش واحد بسيط مصنوع من الخشب ومبطن بالزنك.

AP Photo/Emilio Morenatti

وستتضمن مراسم الجنازة نفسها صلوات وآيات من الكتاب المقدس والعهد الجديد، وغناء جماعي، وستُفتتح بآية من المزمور 28، وهي لفتة ربما تشير إلى الجسر بين الأديان الذي حاول البابا الراحل بنائه طوال خدمته.

إن مدفن البابا فرانسيس الأخير يشكل تحطيمًا آخر للتقاليد. حيث أن معظم الباباوات قرروا أن يتم دفنهم في الكهوف الموجودة تحت كنيسة القديس بطرس. لكن فرانسيس اختار أن يدفن في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في حي إسكويلينو في روما، والتي تقع خارج الفاتيكان. كانت البازيليكا مكانًا مفضلًا لدى فرانسيس، حيث كان يصلي هناك غالبًا قبل وبعد رحلاته إلى الخارج.

وطلب البابا أن يدفن "في الأرض، من دون أي زخارف خاصة"، مع كتابة كلمة واحدة فقط على لوح الرخام: فرانسيس. وسيتم نقل جثمانه إلى الكنيسة بعد انتهاء مراسم الجنازة، وأعلن الفاتيكان أنه سيكون من الممكن زيارة قبر فرانسيس في وقت مبكر من صباح الأحد.