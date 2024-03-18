البيت الأبيض يؤكد مقتل نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى في غارة جوية للجيش الإسرائيلي

أكد البيت الأبيض في بيان موجز الإثنين مساء نبأ مقتل نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى في غارة جوية للجيش الإسرائيلي

i24NEWS
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مروان عيسى
مروان عيسى27a copyright law Israel

أكد البيت الأبيض في بيان موجز الإثنين مساء نبأ مقتل نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى في غارة جوية للجيش الإسرائيلي.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح بتنفيذه غارة محكمة جيدا على موقع تحت الأرض في مخيم النصيرات بناء على معلومات استخبارية وسط تأكيده على شعوره بالتفاؤل حيال نجاح المهمة التي تكتمت حماس بشأنها.

يتبع....

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