قد يعجبك أيضًا -

وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رسالةً لاذعةً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء)، ادّعى فيها أن "الهجوم على إسرائيل والاعتراف بالفلسطينيين زادا من معاداة السامية. هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء. هذه التصريحات دفعت حماس إلى الإصرار".

في مستهل كلمته أعرب نتنياهو عن قلقه من تصاعد موجة معاداة السامية في فرنسا ومن غياب إجراء حاسم من قبل حكومة ماكرون لمواجهتها. وقال نتنياهو: "في السنوات الأخيرة انتشرت معاداة السامية في مدن فرنسا. منذ تصريحاتك العلنية التي هاجمت إسرائيل وألمحت إلى اعتراف بدولة فلسطينية - تصاعدت هذه الظاهرة".

وأضاف نتنياهو: "في أعقاب الهجوم البربري الذي شنته حماس على شعب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بدأ متطرفو حماس وراديكاليون من اليسار المتطرف بحملة تخويف، وتخريب وعنف ضد اليهود في جميع أنحاء أوروبا. في فرنسا، تصاعدت هذه الحملة أمام عينيك". وقد عرض نتنياهو عدة أمثلة من أغسطس\إب، حين هوجم يهودي يرتدي الكيباة وأُخذ منه نجمة داود في ليبري-غرغان. قبل أيام قليلة من ذلك، تم رش مكاتب شركة "إل عال" في باريس باللون الأحمر مع عبارات غرافيتي وصفتها بأنها "شركة طيران إبادة جماعية".

مثال آخر ورد في الرسالة هو من يونيو\حزيران الماضي، حين أُحرق مدرسة ابتدائية يهودية في ليون وشُوهت بصلبان معقوفة وشعارات مؤيدة للفلسطينيين. وأشار نتنياهو إلى أن الحاخامات أيضاً يتعرضون لهجمات في شوارع باريس ولفت إلى أن هذه ليست حالات فردية - ووصف "هذه آفة"،

وأضاف لاحقًا: "دعوتك لإقامة دولة فلسطينية تؤجج هذه النار المعادية للسامية. هذا ليس دبلوماسية - هذا استرضاء. إنه يكافئ إرهاب حماس، ويعزز رفضها للإفراج عن المخطوفين، ويشجع المهددين ليهود فرنسا ويحفز الكراهية لليهود المنتشرة في شوارعك".

في كلماته، أشاد برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وأشار إلى أنه أظهر أن "معاداة السامية يمكن ويجب محاربتها". وبحسب أقواله، فإن الرئيس ترامب يدافع عن الحقوق المدنية لليهود الأمريكيين، ويطبق القانون، ويحافظ على النظام العام، ويقدم مرتكبي الجرائم المعادية للسامية إلى العدالة. كما طرد مؤيدي حماس وألغى تأشيرات الطلاب الأجانب الذين حرّضوا على العنف ضد اليهود.

وتابع "الرئيس ماكرون، العداء للسامية هو سرطان. إنه ينتشر عندما يلتزم القادة الصمت. ويتراجع عندما يتخذ القادة إجراءات. أدعوك لاستبدال الضعف بالحسم، والمهادنة بالإصرار – وأن تفعل ذلك حتى موعد واضح: رأس السنة اليهودية، 23 سبتمبر 2025. التاريخ لن يغفر التردد. لكنه سيحترم العمل"