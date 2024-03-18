الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على "المستوطنين العنيفين" بعد أن رفعت هنغاريا حق النقض

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على "المستوطنين العنيفين" في الضفة الغربية، مما يشكل موقفا موحدا ضد العنف الذي يمارسه هؤلاء ضد الفلسطينيين.

ويأتي هذا القرار، الذي اتخذته جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بالإجماع، وسط تصاعد التوترات في المنطقة والضغوط الدولية بغية التعاطي مع الحرب المستمرة في غزة.

في البداية، طالبت عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 20 مستوطنًا أو أكثر، مستشهدة بحوادث عنف ضد الفلسطينيين. ومع ذلك، تم التوصل إلى حل وسط بشأن عدد أقل بعد مداولات مكثفة.

وقد أصبح هذا القرار ممكنا بعد أن رفعت المجر حق النقض، مذعنة لضغوط من أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، وخاصة ألمانيا وفرنسا.

ولا تزال التفاصيل الدقيقة للعقوبات غير واضحة، مع تكهنات تشير إلى أنها قد تشمل حظر الدخول إلى هذه الدول، أو حتى المقاطعة المالية. وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخرًا عقوبات على المستوطنين المتهمين بارتكاب أعمال عنف.

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ويأتي القرار قبل اجتماع حاسم لجميع زعماء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم الخميس، حيث سيناقشون السياسة المستقبلية فيما يتعلق بالصراع المستمر. وتمارس إسرائيل ضغوطا من وراء الكواليس لمنع أي دعوات لوقف إطلاق النار ومعالجة قضايا مثل إطلاق سراح المختطفين والعنف الجنسي الذي يُنسب إلى حماس.

وبينما تبذل الجهود لإدراج إشارات إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة في الإعلان التصريحي، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة حتى الآن.