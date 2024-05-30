الكشف عن الأساليب التي تستخدمها شبكة تمولها إيران لاستهداف اليهود والإسرائيليين في أوروبا

قبل الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، كشفت أجهزة المخابرات الإسرائيلية - الموساد والشين بيت ومخابرات الجيش الإسرائيلي وكذلك مجلس الأمن القومي - عن الرعاية الإيرانية للنشاط الإرهابي الذي يستهدف الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء أوروبا، على ما أفادت السلطات الإسرائيلية يوم الخميس.

ومن خلال العمل مع الشركاء الأوروبيين، اكتشفت المخابرات الإسرائيلية أن شبكتين إجراميتين - فوكستروت ورومبا - كانتا وراء بعض محاولات الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا.

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ويشير البيان على وجه التحديد إلى الحادث الذي ألقيت فيه قنبلتان يدويتان على السفارة الإسرائيلية في بروكسل ببلجيكا في وقت سابق من شهر أيار/مايو. وبحسب أجهزة الاستخبارات، فإن خصائص محاولة الهجوم: اختيار سفارة إسرائيلية كهدف ونوع القنبلة اليدوية، تشبه الهجوم على السفارة الإسرائيلية في السويد في كانون الأول/ يناير الماضي.

أدى الحادث الذي وقع في السويد إلى إجراء تحقيق دولي حدد ضلوع شبكة FOXTROT الإجرامية في محاولة الهجوم. ومن المعروف أن هذه المنظمة الإجرامية الأكبر في السويد مدعومة من إيران.

كما كشف التحقيق عن دور رواء مجيد، "الثعلب الكردي"، أحد أفراد شبكة فوكستروت والمطلوب لدى الإنتربول. وجاء في البيان أنه "تم تجنيده من قبل المنظمات الإرهابية الإيرانية بعد فراره إلى تركيا في 23 أيلول/سبتمبر وتمكن من الإفلات من سلطات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك محاولة فاشلة لاعتقاله من قبل قوات الأمن العراقية".

وتحقق السلطات أيضًا مع شبكة رومبا الإجرامية، التي يقال إنها مسؤولة بشكل مباشر عن الترويج للإرهاب في السويد وفي جميع أنحاء أوروبا. ويعتقد أن المنظمة تتلقى أموالاً وتوجيهات من إيران.