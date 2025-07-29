تقرير في فرنسا: حزب الله حاول اغتيال محامي نتنياهو

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أفادت تقارير فرنسية مساء الاثنين أن عناصر من حزب الله حاولوا اغتيال محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يمثله في لاهاي. وصرح مكتب المدعي العام الفرنسي لصحيفة "لو باريزيان" بأنه يحقق في محاولة اغتيال أوليفييه باردو، محامي نتنياهو الفرنسي.

يذكر التقرير أيضًا: تواصل رجل يُدعى رودي تارنوفا مع المحامي وأخبره أنه قبل المهمة، لكنه في النهاية لم ينفذها. وسبق أن اتُهم تارنوفا بالتوجه المتطرف. وأُلقي القبض عليه الأسبوع الماضي، ويجري مكتب الادعاء العام تحقيقًا في القضية بتهمة "التآمر الجنائي".

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نوفمبر/تشرين الثاني مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، لدورهما وسلوكهما خلال الحرب في غزة. وتتهم النيابة العامة القائدين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وقتل، واضطهاد، وأعمال لاإنسانية ارتُكبت في الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل - وهو تاريخ تقديم النيابة العامة لطلبات إصدار مذكرات التوقيف". وأشارت المحكمة أيضًا إلى أنهما انتهكا اتفاقية جنيف لعام 1949.

بعد صدور مذكرات الاعتقال، ردّ نتنياهو قائلاً: "هذا يوم أسود في تاريخ الأمم. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أُنشئت لحماية الإنسانية، أصبحت عدوًا للإنسانية. قررت هذه المحكمة المنحازة إصدار مذكرات اعتقال بحقي وضد وزير الأمن السابق يوآف غالانت، بناءً على اتهامٍ عارٍ من الصحة، وهو أننا ارتكبنا "جرائم ضد الإنسانية"، بينما الحقيقة هي عكس ذلك تمامًا. هذا إفلاس أخلاقي. إنه ينتهك الحق الطبيعي للديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب القاتل"