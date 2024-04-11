بلينكن يحث على التدخل الدبلوماسي لمنع التصعيد بين إيران وإسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن بدأ التواصل الدبلوماسي مع اللاعبين العالميين الرئيسيين، وحثهم على الاستفادة من نفوذهم لثني إيران عن شن هجمات محتملة ضد إسرائيل.

وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، أجرى بلينكن محادثات هاتفية مع نظرائه من الصين وتركيا والمملكة العربية السعودية والدول الأوروبية للتأكيد على أهمية وقف التصعيد في المنطقة.

وشدد ميلر على أن الهدف الأساسي لهذه التبادلات الدبلوماسية هو حث إيران على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "الرسالة التي نقلها الوزير بلينكن كانت واضحة: التصعيد لا يخدم مصالح أحد، ومن الضروري أن تشجع الدول إيران على ممارسة ضبط النفس".

بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية، تناول البيت الأبيض أيضًا المخاوف بشأن التطورات الأخيرة، بما في ذلك غارة جوية استهدفت قائدًا عسكريًا إيرانيًا كبيرًا في دمشق.

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وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بألا تتورط في الضربة.

وأكد جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "أبلغنا إيران بأن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في الضربة التي وقعت في دمشق. علاوة على ذلك، حذرنا إيران من استخدام هذا الحادث كذريعة لمزيد من التصعيد أو لاستهداف المنشآت أو الأفراد الأمريكيين".