مباحثات في إسرائيل حول "خط الدفاع" في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية

تجري في إسرائيل مباحثات حول "خط الدفاع" عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ودولة إسرائيل، في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال. وورد اليوم (الاثنين) في برنامج "هذا الصباح" على شبكة "بي"، أن التحضير جارٍ ليكونوا على أهبة الاستعداد إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار بالفعل من قبل قضاة المحكمة الجنائية.

AP Photo/Phil Nijhuis

لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تقديم "خط دفاع" إلى محكمة لاهاي، لأن إسرائيل لا تعترف بسلطته. وسيكون نتنياهو هو المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم هذا الخط أم لا. وحتى الآن، لم يُعرف متى سيتخذ قضاة المحكمة قراراً بشأن طلب المدعي العام الذي يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق غالانت ونتنياهو.

رغم عدم وضوح توقيت اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارها، فإن إسرائيل تفضل الاستعداد للسيناريو الأسوأ. يُناقش في الوقت الحالي إعداد "خط دفاع" محتمل ليكون بمثابة موقف في مواجهة مثل هذا القرار.

يأتي هذا في ظل توتر دولي متزايد وتزايد الضغوط على إسرائيل بسبب الأحداث الجارية في المنطقة، وخاصة مع استمرار الحرب في غزة والتوترات مع الفصائل الفلسطينية المسلحة.