تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان بسبب الحالة الصحية للملك سلمان

أكد يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أرجأ زيارة إلى اليابان كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين.

وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي في طوكيو "السعودية أبلغت الحكومة اليابانية بأن زيارة ولي العهد الأمير محمد لليابان التي كانت من المقرر أن تبدأ في 20 ماي/أيار، سيتعين تأجيلها بسبب الحالة الصحية للملك سلمان".

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء السعودية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيخضع لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة لعلاج التهاب في الرئة وذلك بعد ساعات من إجرائه فحوصات طبية. وقالت الوكالة نقلا عن الديوان الملكي إن الملك سلمان (88 عاما) سيخضع لعلاج بمضاد حيوي حتى زوال الالتهاب.

وذكرت الوكالة أن العاهل السعودي خضع لفحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بسبب ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الملك سلمان دخل المستشفى آخر مرة في نيسان لإجراء فحوصات دورية.

وتولى الملك سلمان حكم المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، في 2015. وقضى قبلها عامين ونصف العام وليا للعهد نائبا لرئيس الوزراء.

وجاءت الأنباء عن مرضه في وقت التقى فيه ولي العهد مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي في المملكة لإجراء مباحثات بشأن اتفاق استراتيجي بين واشنطن والرياض.