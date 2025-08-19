أستراليا ردًا على ساعر: "حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

أستراليا ترد على إسرائيل عقب قرار وزير خارجيتها جدعون ساعر إلغاء تأشيرات ممثليها لدى السلطة الفلسطينية: صرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ صباح اليوم (الثلاثاء) بأن "للحكومة الحق في حماية مجتمعاتها وجميع الأستراليين من الكراهية والأذى". إلا أن وونغ أكدت أنه "في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تعمل حكومة نتنياهو على عزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى السلام وحل الدولتين".

وصفت وونغ الخطوة الإسرائيلية بأنها "رد فعل غير مبرر" على قرار كانبرا الاعتراف بدولة فلسطينية، وأوضحت أن أستراليا ستواصل المساهمة في "الزخم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المختطفين، وتحقيق حل الدولتين". وأضافت أن حكومتها لن تتسامح مطلقًا مع معاداة السامية، وستعمل على حماية الجالية اليهودية في البلاد.

يُذكر أن ساعر أعلن الليلة الماضية إلغاء تأشيرات الإقامة للممثلين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية، وأصدر تعليماته للسفارة الإسرائيلية في كانبرا بتشديد إجراءات فحص طلبات التأشيرات الأسترالية. وحسب قوله، تأتي هذه الخطوة ردًا على اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، وكذلك على رفض منح تأشيرات دخول لعدد من الشخصيات الإسرائيلية، منهم الوزيرة السابقة أيليت شاكيد، ورئيسة لجنة الدستور، عضو الكنيست سيمحا روتمان.

كان من المقرر أن يحضر روثمان نفسه مؤتمرًا للجالية اليهودية في ملبورن هذا الأسبوع، لكنه مُنع من الدخول لمدة ثلاث سنوات. وحذر الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية في أستراليا، روبرت غريغوري، من أن هذا "نمط مقلق يواجه فيه المحاضرون والضيوف المدعوون من قبل المنظمات اليهودية إلغاءات في اللحظات الأخيرة لتأشيراتهم".

اتهم ساعر حكومة كانبيرا "بتأجيجها باتهامات باطلة" بدلًا من مكافحة معاداة السامية "المتفشية في شوارع أستراليا"، وتوعد بأن "الإجراءات ستزداد ضراوة".