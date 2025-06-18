المقرب من ترامب الذي أصبح معارضاً: الضجة حول مسألة التدخل الأمريكي في إيران

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كانت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتاكر كارلسون، مذيع قناة فوكس نيوز الجذاب والمثير، من أبرز التحالفات السياسية في الولايات المتحدة. استفاد كلاهما منها - ترامب، الذي ترشح للرئاسة ثلاث مرات وكان بحاجة إلى منصة تعاطف لإيصال رسائله، وكارلسون، الذي استمر في جذب جمهور واسع حتى كمرشح مستقل.

لكن تلك الرومانسية قد ولّت، والدليل على ذلك ظهر في الأسابيع الأخيرة مع التوترات بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد تهديدات ترامب. أصبح كارلسون الصوت الأكثر صراحةً ضد التدخل الأمريكي في الحرب.

اذا يقول الرئيس فعليًا لمعارضي خوض الحرب؟ من معاني شعارَي "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" و"أمريكا أولًا" أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. بعض المعارضين هم معارضون سياسيون دائمون للرئيس وسياساته في الشرق الأوسط عمومًا، وإسرائيل خصوصًا. علينا وضع الأمور في سياقها الصحيح: بيرني ساندرز وتلميذته ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من أبرز الأصوات في الكونغرس ومجلس الشيوخ ضد إسرائيل ودعمها، دائمًا في كل قضية. لكن، علينا أن نوضح الصورة كاملةً: معظم المعارضة تأتي من الجانب الانفصالي الذي يخشى توريطًا أمريكيًا آخر في حرب بعيدة.

هذه أحدث صدمة وصورة رمزية للحرب في أفغانستان، حيث يُجلي الأمريكيون مذعورين من كابول عام 2021، بعد 20 عامًا من الحرب ضد طالبان. في يوم الإجلاء وحده، قُتل 13 جنديًا في هجوم على المطار، وقُتل هناك ما يقرب من 2000 جندي من دول التحالف، معظمهم أمريكيون. ويُعتبر هذا الفشل مؤثرًا بشكل خاص بسبب صور الإجلاء المخزية.

خاض الأمريكيون حرب العراق مرتين - في حرب الخليج الأولى، حشدوا تحالفًا دوليًا واسعًا، وكما نتذكر، استوعبت إسرائيل 39 صاروخ سكود بهدوء حتى لا تقوّض ذلك التحالف. يشرح وزير الخارجية والجنرال كولن باول ما تحوّل إلى فشل ذريع. يجد الكثيرون أوجه تشابه بين حرب العراق الثانية وما يحدث الآن: وفي النهاية، هذه هي الصدمة الأكبر على الإطلاق: فيتنام.

بعد 50 عامًا من انتهاء تلك الحرب، يقول كثيرون: على الرغم من مصالحنا وضرورة الحفاظ على قوتنا وحلفائنا، لا يمكن للولايات المتحدة، ولا يجب عليها، أن تتورط في حرب بعيدة وطويلة ومكلفة ودموية مرة أخرى.