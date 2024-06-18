كاتب أمريكي يهودي شهير: "إسرائيل في خطر وجودي والولايات المتحدة قد تنجر لحرب من أجل إسرائيل"

انتقد الصحفي اليهودي الأمريكي توماس فريدمان، اليوم (الثلاثاء)، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، في مقالة بصحيفة "نيويورك تايمز" بشدة، وكتب أن "إسرائيل التي عرفناها غير موجودة، وإسرائيل اليوم في خطر وجودي". وأشار فريدمان في مقالته أنه حذر من هذا الأمر بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

ويشار إلى أن ان مقالة كتبها رئيس الحكومة ورئيس هيئة الأركان الأسبق ايهود باراك:"حذرت بأنه فيما لو بقيت الحكومة الحالية بالسلطة، إسرائيل لن تجد نفسها عالقة في غزة فحسب- حيث أن حماس تواصل القتال ولا يوجد شريك عربي يساعدها من هناك-هي أيضا يمكنها أن تجد نفسها في حرب شاملة مع حزب الله في الشمال، انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية".

وفي هذا الصدد، شدد فريدمان على أن "كل أمريكي يجب أن يقلق بشأن هذا الأمر. هذه وصفة لجر الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط لمساعدة إسرائيل - وسيكون هذا حلم روسي صيني وإيراني يتحقق".

وكتب فريدمان أيضًا أن "إسرائيل تواجه قوة إقليمية، وهي إيران، التي تمكنت من محاصرة إسرائيل من خلال حلفائها ووكلائها. وفي الوقت الحالي، ليس لدى إسرائيل إجابة عسكرية أو سياسية". وفيما يتعلق بدعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونجرس، كتب أن "إسرائيل ليست بحاجة إلى حفل كحول برعاية الولايات المتحدة لسائقها المخمور".