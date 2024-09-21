علامات استفهام أكثر من الأجوبة: المسار الغامض لأجهزة البيجر المتفجرة التابعة لحزب الله

المحاولة لتتبع مصدر أجهزة البيجر المتفجرة التابعة لحزب الله لا زالت متواصلة، ويبدو أنها تثير المزيد من الأسئلة أكثر من الأجوبة، وتقود المحققين الى متاهة من الشركات والأفراد المشبوهين في آسيا وأوروبا الشرقية، جاء هذا وفقا لتقرير في "وول ستريت جورنال".

وبحسب مصدر للصحيفة الأمريكية، فإن هجوم الثلاثاء هو مجرد مثال واحد من عدة أمثلة اخترقت فيها إسرائيل على ما يبدو سلسلة إمداد الاتصالات التابعة لحزب الله، "لكن هذه هي المرة الأولى التي ينتهي فيها الأمر بمثل هذه الضجة"، على حد قوله.

تايوان

وكانت تايوان أول من شكك في تزويد أجهزة الاتصال، بعد أن ورد على ملصق على أحد الأجهزة التي انفجرت في لبنان أنها من صنع شركة "غولد أبولو" التايوانية. إلا أن الشركة زعمت أنها لم تصنع الأجهزة، وأن رخصة التصنيع اشترتها شركة مجرية غير معروفة تدعى "BAC Consulting".

وبدأ الادعاء في تايوان يوم الأربعاء تحقيقا فور وقوع حادث الانفجارات لتحديد ما إذا كان له أي صلة بشركة جولد أبولو. وداهمت السلطات، الخميس، في اليوم التالي، مكاتب الشركتين في أربعة مواقع بالعاصمة تايبيه، وقال مكتب المدعي العام، الجمعة: "لم يتم العثور على دليل محدد يشير إلى تورط تايوانيين في الهجوم الإرهابي".

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هنغاريا

تم تسجيل شركة BAC Consulting في عام 2022 للقيام بالعشرات من الأنشطة التجارية التي تتراوح بين بيع أجهزة الاتصالات إلى إنتاج ألعاب الكمبيوتر. الشركة مسجلة في منطقة سكنية هادئة في العاصمة بودابست.

تم إدراج امرأة واحدة فقط باعتبارها الموظف الوحيد والرئيس التنفيذي، وهي كريستيانا بيرسوني-أرسيدياكونو، التي تتمتع بخلفية معقدة وواسعة النطاق، ويصفها حساب بيرسوني-أرسيدياكونو على LinkedIn بأنها متخصصة في تقييم تمويل المفوضية الأوروبية، وأنها عملت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2008-2009. ولم ترد بيرسوني أركيدياكونو على الاستفسارات الصحفية، ولم تتم رؤيتها منذ بداية العام. بالإضافة إلى ذلك، بحلول منتصف الأسبوع، تم إغلاق موقع الشركة على الإنترنت.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، لصحيفة وول ستريت جورنال إن الشركة تعمل وسيطًا تجاريًا. وقال إنه ليس لديها موقع إنتاج في المجر وأن أجهزة الاتصال لم تكن موجودة في المجر على الإطلاق.

بلغاريا

وأفادت إحدى وسائل الإعلام المجرية، Telex.hu، أن أجهزة الاتصال بيعت إلى حزب الله من قبل شركة بلغارية تعرف باسم Norte Global Ltd. وبدأت السلطات في البلاد على الفور التحقيق مع الشركة التي تم تسجيلها في العاصمة صوفيا من قبل مواطن نرويجي في نيسان/أبريل 2022، أي قبل شهر من تسجيل شركة "BAC" في هنغاريا.

وقالت وكالة أمن الدولة البلغارية إنه لم يتم إنتاج أو استيراد أو تصدير أجهزة مثل تلك التي انفجرت الأسبوع الماضي في البلاد، لكنها تحقق في تورط الشركة. وأضافت الوكالة أن الشركة لم تقم بعمليات مالية تندرج تحت قوانين مكافحة الإرهاب ولم يكن لها أي معاملات مع الأفراد الخاضعين للعقوبات.

كما أن Norte Global ليس لديها موظفين مسجلين وهي مسجلة في نفس العنوان المركزي في صوفيا مثل حوالي 200 شركة أخرى. يستخدم عنوان البريد الإلكتروني للشركة مزود خدمة بريد إلكتروني بلغاري مجاني. رقم هاتفه المسجل هو نرويجي ويذهب مباشرة إلى البريد الصوتي. موقع الشركة متوقف منذ يوم الخميس.

النرويج

يرأس Norte Global "نورتي جلوبال" مواطن نرويجي مسجل باسم Rinson Jose رينسون خوسيه في وثائق الشركة. وفي الملف الشخصي على موقع LinkedIn الذي يحمل نفس الاسم، تم إدراج خوسيه كـ " مبادر" في الشركة التي يقع مقرها في العاصمة أوسلو، والتي تقدم الاستشارات التكنولوجية. عنوان موقع الشركة غير متوفر حاليًا أيضًا.

وأعلنت شرطة أوسلو، الخميس، عن بدء التحقيق في القضية. ولم تستجب نورتي جلوبال ولا خوسيه لطلبات الصحيفة للتعليق.