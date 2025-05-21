إدانات اوروبية لحدث جنين، واستدعاء سفراء إسرائيليين للتوضيح

انحرف وفد دبلوماسي دخل جنين اليوم (الأربعاء) عن مساره، ما دفع قوة من الجيش الإسرائيلي المتواجدة في المكان لإطلاق النار في الهواء بسبب عدم التعرف عليه. وفي أعقاب الحادثة، استدعى وزيرا خارجية فرنسا وإيطاليا سفيري إسرائيل لدى البلدين لتوبيخهما على المحادثات.

أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الحادث، وكتب: "تعرضت زيارة إلى جنين، شارك فيها أحد دبلوماسيينا، لإطلاق نار من قبل جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لشرح تصريحاته".

"الدعم الكامل لوكلائنا في الموقع وعملهم المذهل في ظل الظروف الصعبة."

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علق وزير خارجية أيرلندا على الحادث قائلاً: "نشعر بالصدمة إزاء إطلاق النار على دبلوماسيين، بينهم إيرلنديان، في الضفة الغربية. نرحب ونقبل إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي". وكتب وزير الخارجية الإيطالي على حسابه في موقع "إكس": "لقد أمرت للتو الأمين العام لوزارة الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حدث في جنين".

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أصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانًا سابقًا يفصّل فيه حادثة جنين: "في وقت سابق من اليوم، تم تنسيق دخول وفد دبلوماسي إلى جنين. وعند تنسيق الدخول، مُنح أعضاء الوفد مسارًا مُعتمدًا عليهم اتباعه نظرًا لوجودهم في منطقة قتال نشطة".

أثناء الدخول، ورغم تنسيق المسار مُسبقًا، انحرف الوفد عن مساره ووصل إلى منطقة مُحظور التواجد فيها. قامت القوة المُتواجدة في النقطة، والتي كانت على علم بعدم السماح بتواجد وفد دبلوماسي بالقرب منها، بإطلاق النار في الهواء وليس على الوفد لإبعاد المشتبه بهم عن المنطقة. لم تقع أي أضرار أو إصابات.

"بعد الحادثة وبعد أن اتضح أن الحديث يدور عن وفد دبلوماسي، قام قائد فرقة يهودا والسامرة، العميد ياكي دولف، بالتحقيق على الفور في الحادثة". كما أجرى قائد الإدارة المدنية العميد هشام إبراهيم محادثات مع ممثلي الدول وأطلعهم على نتائج التحقيق الأولي الذي أجري في الموضوع. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يأسف للإزعاج الذي تسبب فيه"