إدانات اوروبية لحدث جنين، واستدعاء سفراء إسرائيليين للتوضيح

انحرف وفد دبلوماسي دخل جنين اليوم (الأربعاء) عن مساره، ما دفع قوة من الجيش الإسرائيلي المتواجدة في المكان لإطلاق النار في الهواء بسبب عدم التعرف عليه. وفي أعقاب الحادثة، استدعى وزيرا خارجية فرنسا وإيطاليا سفيري إسرائيل لدى البلدين لتوبيخهما على المحادثات.

أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الحادث، وكتب: "تعرضت زيارة إلى جنين، شارك فيها أحد دبلوماسيينا، لإطلاق نار من قبل جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لشرح تصريحاته".

"الدعم الكامل لوكلائنا في الموقع وعملهم المذهل في ظل الظروف الصعبة."

