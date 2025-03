رغم تصريحاته، ترامب يوضح: "لن نطرد أي شخص من غزة"

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، وعلى خلفية تصريحاته السابقة أوضح: "نحن لا نقوم بترحيل أحد من غزة".

وكما تتذكرون، فقد شجع الرئيس في السابق الهجرة الطوعية لسكان غزة، بل وقال إن "الفلسطينيين لن يكون لهم الحق في العودة إلى غزة". وأوضح لاحقًا أن هذا سيكون هو الحال لأنه "سيكون لديهم مباني أفضل بكثير. أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم. سيستغرق الأمر سنوات حتى يصبح من الممكن العيش في القطاع"، وأضاف: "أعتقد أنني سأتمكن من عقد صفقة مع الأردن ومصر - نمنحهما مليارات الدولارات سنويًا".

