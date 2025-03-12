رغم تصريحاته، ترامب يوضح: "لن نطرد أي شخص من غزة"

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، وعلى خلفية تصريحاته السابقة أوضح: "نحن لا نقوم بترحيل أحد من غزة".

وكما تتذكرون، فقد شجع الرئيس في السابق الهجرة الطوعية لسكان غزة، بل وقال إن "الفلسطينيين لن يكون لهم الحق في العودة إلى غزة". وأوضح لاحقًا أن هذا سيكون هو الحال لأنه "سيكون لديهم مباني أفضل بكثير. أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم. سيستغرق الأمر سنوات حتى يصبح من الممكن العيش في القطاع"، وأضاف: "أعتقد أنني سأتمكن من عقد صفقة مع الأردن ومصر - نمنحهما مليارات الدولارات سنويًا".

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وبحسب قوله، فإن نيته كانت أن تقوم الولايات المتحدة "بشراء قطاع غزة"، وأن يتم تسليم أجزاء منه إلى دول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائه. وقبل أسبوعين، نشر أيضًا مقطع فيديو مدعومًا بالذكاء الاصطناعي برؤيته التي قدمت "غزة ترامب"، حيث شوهد وهو يسترخي على كرسي على الشاطئ في فندق يملكه ويدعى "غزة ترامب"، وبجانبه رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو. وظهر هناك أيضًا الصديق المقرب من الرئيس، إيلون ماسك، وشوهد، من بين أمور أخرى، وهو يأكل الحمص.

وخلال لقائه الليلة الماضية مع رئيس وزراء ايرلندا، ناقش الجانبان قضايا أخرى. بما في ذلك الناتو، الذي قال عنه ترامب: "يمكن أن يكون قوة جيدة"، وأشار أيضًا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يقول إنه لا يشتري المنتجات الزراعية أو السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة. وقال ترامب: "لا أريد أن أفعل أي شيء يضر بأيرلندا، لكننا نريد العدالة".