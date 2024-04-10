تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وسط استمرار العمليات في غزة

في ظل العمليات المستمرة في غزة والغموض الذي يكتنف الجهود الإسرائيلية في رفح، تبرز زيادة الانتقادات للسياسات الإسرائيلية من جانب الإدارة الأميركية وشخصيات بارزة في الصحافة والسياسة. الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن عدم موافقته على نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، مطالبًا بدعوة لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. هذا الطلب يأتي في سياق موقف الرئيس بايدن الذي عبر عنه في مقابلة مع شبكة "Univision"، مشيرًا إلى ضرورة إدخال الغذاء والدواء إلى غزة.

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بالإضافة إلى ذلك، نُقل عن المعلق الأمريكي المحافظ بريت ستيفنز دعوته لاستقالة نتنياهو، وهو موقف عُبر عنه في عمود بصحيفة "نيويورك تايمز". وتوسعت الضغوط على إسرائيل بشأن مسألة نقل الأسلحة الأمريكية، حيث أعرب جريجوري ميكس، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عن تحفظه تجاه موافقته على نقل كبير للأسلحة إلى إسرائيل دون توفر معلومات وافية حول استخدامها.

في سياق متصل، انضمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الذين طالبوا بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وفتح تحقيق أمريكي في حادثة مقتل عمال "المطبخ المركزي العالمي" (WCK)، وهو موقف عُبر عنه في رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية.

تأتي هذه الدعوات والانتقادات في ظل تصاعد التوترات والضغوط الدولية، مع إعلان السيناتور كريس كونز دعمه لفكرة "مشروطية" المساعدات لإسرائيل في حال دخلت حيز التنفيذ، مما يشير إلى تغير ملحوظ في الرأي العام والسياسي الأمريكي تجاه السياسات الإسرائيلية في غزة.