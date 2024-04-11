تعزيز التنسيق الأمريكي الإسرائيلي استعدادًا لمواجهة تهديدات إيرانية محتملة

في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، وصل الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، إلى تل أبيب يوم الخميس لعقد سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمريكي الإسرائيلي. الزيارة تأتي في سياق الاستعدادات لمواجهة هجوم محتمل من جانب إيران، بعد اتهامات لإسرائيل باغتيال محمد رضا زاهدي، أحد كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني.

الاجتماعات التي يعتزم كوريلا عقدها مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن، تركز على "الاستعداد المشترك لهجوم إيراني باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة على أهداف في إسرائيل".

إيران من جانبها، أعلنت عن تعليق الطيران في أجواء طهران بسبب مناورات عسكرية، ما يعزز الاستعدادات والتحضيرات لردود محتملة. الاستعدادات الإسرائيلية تشمل التحضير لـ"هجوم صاروخي غير مسبوق" من الأراضي الإيرانية، مع توقعات برد إسرائيلي مباشر على مواقع في إيران في حالة وقوع هجمات.

المشاورات الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين شملت التخطيط للدفاع الصاروخي واستخدام الطائرات المسيرة في المنطقة، فيما أرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة تحذير علنية إلى إيران مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإيرانية.

المنطقة تشهد ترقبًا وتحضيرات لتبادل عسكري محتمل، مع تأكيدات على استمرار التنسيق والتعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة استعدادًا لأي سيناريوهات قادمة.