"حدث غير عادي": إصابات وهلع أثارته خيول الحرس الملكي وهي تركض مذهولة بشوارع لندن

ألقى حصانين من الحرس الملكي راكبيهم بجوار قصر باكينغهام، وركضوا بسرعة في الشوارع وسط لندن. وذلك وفقا للتقارير في وسائل الإعلام البريطانية اليوم (الأربعاء)، انتهى الحدث بعدد من الجرحى من المواطنين.

