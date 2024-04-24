"حدث غير عادي": إصابات وهلع أثارته خيول الحرس الملكي وهي تركض مذهولة بشوارع لندن

ألقى حصانين من الحرس الملكي راكبيهم بجوار قصر باكينغهام، وركضوا بسرعة في الشوارع وسط لندن. وذلك وفقا للتقارير في وسائل الإعلام البريطانية اليوم (الأربعاء)، انتهى الحدث بعدد من الجرحى من المواطنين.

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وفقًا للتقارير، كان هناك عدد من الجرحى في المكان - بما في ذلك أحد الخيول التي كانت ملطحة ببقع الدم - وتمكن الجيش من السيطرة على الحادث الغريب. على ما يبدو، أدى الضجيج من موقع البناء المجاور إلى ذعر الحيوانات.

وقالت القوات البريطانية "هرب عدد من الخيول العسكرية خلال تدريب روتيني هذا الصباح. جميع الخيول تعافت الآن وعادت إلى المعسكر".