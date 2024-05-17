إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل في ميناء قرطاجنة

رفضت إسبانيا، الليلة الماضية (الخميس)، رسو سفينة تحمل أسلحة كانت في طريقها إلى إسرائيل في ميناء قرطاجنة جنوب شرق البلاد. ووفقًا لتقرير بثته شبكة EFE الإسبانية، غادرت السفينة "ماريان دانيكا" الهند متوجهة إلى إسرائيل، وكانت تحمل شحنة تبلغ نحو 27 طنًا من المتفجرات من مدينة مدراس في الهند، وهي الآن في أيدي السلطات الإسبانية.

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألفاريس، أن سياسة الحكومة تقتضي "رفض أي سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل وتريد الرسو في ميناء إسباني". وأكد أن السفينة ممنوعة من التوقف في أي من الموانئ الإسبانية، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل.

وأضاف ألفاريس: "هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك، لأنها المرة الأولى التي نحدد فيها سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل وتريد التوقف في ميناء إسباني. والسياسة هي عدم إصدار تراخيص تصدير جديدة لمواد الحرب المخصصة لإسرائيل".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها إسبانيا خطوة معادية لإسرائيل. في الأسبوع الماضي، أرسل وزير الحقوق الاجتماعية في الحكومة الإسبانية، بابلو بوستندوي، وهو عضو في حزب سومار اليساري المتطرف، رسائل إلى الشركات الإسبانية العاملة في إسرائيل دعاها فيها إلى اتخاذ خطوات لضمان أنشطتها "ولا تساهم في القتل أو انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين".

وأكد بوستندوي في منشور له على Network X أن "لا ينبغي لأي لاعب اقتصادي أن يساهم في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني"، وأمر الشركات بإعادة تقييم أنشطتها وزيادة الشفافية المحيطة بأعمالها في إسرائيل، مؤكدًا أن على الشركات إبلاغ الحكومة بمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.