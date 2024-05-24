بدء جلسة لمحكمة العدل الدولية لإعلان قرارها في طلب جنوب إفريقيا بشأن الحرب في غزة

تستعد محكمة العدل الدولية في لاهاي لنشر قرارها المثير بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب في غزة ظهر اليوم (الجمعة). تأتي هذه الخطوة كجزء من الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. في ظل القلق المتزايد في القدس قبيل نشر الحكم، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لرويترز: "لن تمنع أي قوة على وجه الأرض إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

تقديرات واحتمالات قبول الطلب

بحسب التقديرات في إسرائيل، فإن فرص قبول مطلب جنوب أفريقيا الأصلي بوقف الحرب في غزة متوسطة، بينما ترتفع فرص القبول الجزئي للمطلب والتركيز على أمر وقف إطلاق النار في منطقة رفح وزيادة المساعدات الإنسانية. مع ذلك، يُرجح أن إسرائيل لن تلتزم بأي أوامر تدعو إلى وقف الأعمال العدائية، مما قد يدفع الفلسطينيين ومؤيديهم إلى مجلس الأمن لمحاولة إصدار قرار يجبر إسرائيل على وقف القتال.

استعدادات إسرائيلية لمواجهة تداعيات القرار

تستعد إسرائيل لسيناريوهات صعبة في حال صدور أوامر من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بخصوص مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. وفي هذا السياق، أشار وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى ضرورة احترام المحكمة الجنائية الدولية وعدم التدخل في قراراتها.

تأثير القرار على العلاقات الدولية

من المتوقع أن يؤثر قرار محكمة العدل الدولية على العلاقات الدولية، حيث تخشى إسرائيل من أن الولايات المتحدة قد لا تستخدم حق النقض إذا ركز الأمر على رفح فقط. تعبر هذه المخاوف عن مدى تعقيد الوضع والتحديات التي تواجهها إسرائيل على الساحة الدولية.

تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي

قبل يوم واحد من القرار، أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، على استمرار العملية في رفح وزيادة الجهود ضد حماس. وقال غالانت: "إننا نعزز جهودنا ضد رفح، وهذه العملية ستستمر وتتزايد، وسنصل إلى أهدافنا". وأضاف أن الأهداف تشمل ضرب حماس بشدة، وحرمانها من قدراتها العسكرية، وإعادة المختطفين إلى ديارهم.