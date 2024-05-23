بعد قطع العلاقات مع إسرائيل: كولومبيا ستفتح سفارة جديدة في رام الله

أعلن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، الليلة (من الأربعاء إلى الخميس) أنه يخطط لإقامة سفارة لكولومبيا في رام الله.

https://twitter.com/i/web/status/1793386014787932295 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يشار إلى أن بيترو أعلن مطلع الشهر الجاري عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة على خلفية مواقفه المناهضة لإسرائيل التي اتخذها أكثر من مرة عندما هاجم إسرائيل واتهمها "بارتكاب جرائم إبادة جماعية".

ويشار إلى أن بيترو يقود خطا هجوميا جدا ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، ويكرر مقارنة عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مع النازيين.