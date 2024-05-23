بعد قطع العلاقات مع إسرائيل: كولومبيا ستفتح سفارة جديدة في رام الله
على خلفية مواقفه المعادية لإسرائيل، أعلن الرئيس الكولومبي أن يخطط لإقامة سفارة في رام الله
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
أعلن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، الليلة (من الأربعاء إلى الخميس) أنه يخطط لإقامة سفارة لكولومبيا في رام الله.
https://twitter.com/i/web/status/1793386014787932295
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يشار إلى أن بيترو أعلن مطلع الشهر الجاري عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة على خلفية مواقفه المناهضة لإسرائيل التي اتخذها أكثر من مرة عندما هاجم إسرائيل واتهمها "بارتكاب جرائم إبادة جماعية".
ويشار إلى أن بيترو يقود خطا هجوميا جدا ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، ويكرر مقارنة عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مع النازيين.
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