إحباط عملية انتحارية خطيرة في الولايات المتحدة واعتقال ناشط في داعش

أعلنت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الثلاثاء أن شابا من ايداهو اعتقل نهاية الأسبوع الماضي للاشتباه بأنه نشط باستلهام داعش وخطط تنفيذ عملية في كنيسة. وبحسب الادعاء فإن ألكسندر سكوت ميركوريو (18 عاما) (كان متورطاً في نشر دعاية داعش عبر الإنترنت وناقش إمكانية السفر إلى الخارج للانضمام إلى التنظيم المتطرف وكان يبحث عن طرق لمساعدته بالتمويل.

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ومؤخرا، أعلن ولاءه لتنظيم داعش، وكان قبل يومين على وشك مهاجمة المصلين في كنيسة في بلدة كور دالين، شمال غرب أيداهو، باستخدام الأسلحة النارية والسكاكين والحريق المتعمد، معلناً استعداده للموت خلال الهجمات. ورصد عملاء مكتب التحقيقات ميركوريو في وقت مبكر من عام 2021، أثناء التحقيق حول شبكة لجمع الأموال بالعملة الرقمية لصالح داعش.

مصدر بشري تعاون مع مكتب الاستخبارات كان على اتصال بميركوريو من خلال خدمة الرسائل والتي وصف خلالها تطرفه، وفي العام الماضي حصل المحققون على نسخ من ملفات حاسوب من ميركوريو وأجهزة أخرى تؤكد دعمه لتنظيم داعش.

وأعتقلت فرقة عمل لمكافحة الإرهاب تابعة لمكتب الاستخبارات الشاب يوم السبت وعثر خلال تفتيش منزله على أدوات قابلة للاشتعال وأصفاد وسكين ومنجل وعلم داعش، وقالت النيابة أنه خطط أيضًا لمهاجمة والده واستخدام بنادقه في الهجوم.

وميركوريو متهم بتقديم مساعدات مادية وموارد لتنظيم داعش، وهي جريمة من المتوقع أن تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.