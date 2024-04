إحباط عملية انتحارية خطيرة في الولايات المتحدة واعتقال ناشط في داعش

أعلنت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الثلاثاء أن شابا من ايداهو اعتقل نهاية الأسبوع الماضي للاشتباه بأنه نشط باستلهام داعش وخطط تنفيذ عملية في كنيسة. وبحسب الادعاء فإن ألكسندر سكوت ميركوريو (18 عاما) (كان متورطاً في نشر دعاية داعش عبر الإنترنت وناقش إمكانية السفر إلى الخارج للانضمام إلى التنظيم المتطرف وكان يبحث عن طرق لمساعدته بالتمويل.

https://twitter.com/i/web/status/1777750834412970042