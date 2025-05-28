ماكرون يميل للاعتراف بدولة فلسطينية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يميل إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن دبلوماسيين وخبراء قالوا إن مثل هذه الخطوة قد تكون سابقة لأوانها ولن تكون مفيدة في الضغط على إسرائيل للتحرك نحو "اتفاق سلام مع الفلسطينيين"، حسبما ذكرت وكالة رويترز صباح الأربعاء.

قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي: "إذا اتخذت فرنسا خطوة، فستحذو حذوها عدة دول أوروبية". في غضون ذلك، ورغم أن ماكرون يُؤيد هذه الخطوة حاليًا، إلا أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، وقد تتغير الأمور. مع ذلك، يعمل دبلوماسيوه على تهيئة أفضل الظروف له لاتخاذ القرار، بما في ذلك إجراء تقييمات شاملة في مؤتمر الأمم المتحدة حول إصلاح السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح حماس، أو إعادة إعمار قطاع غزة مستقبلًا.