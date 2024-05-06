هل ستُصبح مصارعة الثيران ذكرى من الماضي في إسبانيا؟

لطالما ارتبطت إسبانيا، البلد الأوروبي ذو التاريخ العريق، بمصارعة الثيران، أو "لا كوريدا تي توروس". اعتُبر هذا التقليد رمزاً ثقافياً يميز إسبانيا عن باقي الدول الأوروبية، وشكّل جزءاً لا يتجزأ من هوية البلاد.

ولكن في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الثقافة الإسبانية، يوم الجمعة الماضي، إلغاء المسابقة الوطنية لمصارعة الثيران، وكانت هذه المسابقة تقام سنوياً، حيث يحصل الفائز فيها على شيك حكومي بقيمة 30 ألف يورو.

انتقد بعض المحافظين، الذين يدعمون تقليد مصارعة الثيران، هذا القرار، معتبرين أنّه يُمثّل تخلياً عن جزء من الهوية الوطنية وفناً عريقاً.

في المقابل، رحّب بعض اليساريين به، مؤكّدين على أنّ مصارعة الثيران تقليد عفا عليه الزمن ويجب التخلّص منه، لكونه يُسبب معاناة للحيوانات.

ويُشير هذا القرار إلى تغييرات اجتماعية وثقافية عميقة تُحدث في إسبانيا. ففي السنوات الأخيرة، ازدادت المخاوف المتعلقة بحقوق الحيوان، وتراجعت شعبيّة مصارعة الثيران، خاصةً بين فئة الشباب.

ويُطرح هذا التطور تساؤلات حول مستقبل هذا التقليد العريق: هل سيتلاشى مع مرور الوقت، أم سيجد طريقة للتكيّف مع القيم والمبادئ الجديدة للمجتمع الإسباني؟