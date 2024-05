روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري ضخم في موسكو

في ظل الاحتفالات الكبرى بالذكرى الـ79 للنصر على النازية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو، أن روسيا ملتزمة بمنع نشوب صراع عالمي جديد، رغم الضغوط والسياسات التي تنتهجها النخب الغربية.

https://twitter.com/i/web/status/1788483442910318742