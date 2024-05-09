روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري ضخم في موسكو

في ظل الاحتفالات الكبرى بالذكرى الـ79 للنصر على النازية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو، أن روسيا ملتزمة بمنع نشوب صراع عالمي جديد، رغم الضغوط والسياسات التي تنتهجها النخب الغربية.

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وفي كلمته التي نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أعرب بوتين عن رفضه القاطع لأي محاولات لتهديد روسيا، مشيرًا إلى أن الرغبة في الانتقام والاستهزاء بالتاريخ وتبرير النازيين الجدد تُشكل جزءًا من استراتيجية الغرب لإثارة الصراعات الإقليمية وزيادة التوترات العرقية والدينية.

بوتين شدد على أن النصر في أوكرانيا يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف روسيا الاستراتيجية، مؤكدًا أنه لا شك في انتصار روسيا. وأشار إلى أن المجتمع الغربي يقدم دعمًا كاملاً لأوكرانيا، مما يؤكد الرغبة الغربية في إضعاف روسيا.

العرض العسكري، الذي حضره عدد من رؤساء الدول المجاورة، لم يكن مجرد مناسبة لإظهار القوة العسكرية الروسية، بل كان أيضًا تأكيدًا على الدعم الرسمي للقوات المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا. بوتين أكد على قدرة الشعب الروسي على إظهار الشجاعة والبطولة في أصعب اللحظات، معتبرًا أن العملية العسكرية في أوكرانيا تثبت هذه القدرات.

وفي تصريحاته حول التحديات التكتيكية، نوه بوتين إلى صعوبات مواجهة الطائرات المسيرة الأوكرانية واستخدام أوكرانيا لوسائط الحرب الإلكترونية بفعالية، مؤكدًا أن القوات الروسية والدفاعات الروسية تمكنت من التغلب على هذه التحديات.

الرئيس الروسي ختم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لكل المشاركين في العملية العسكرية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لهم في مهمتهم لضمان أمن واستقرار روسيا.