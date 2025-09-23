هدد روسيا وهاجم الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وطالب بالافراج عن "المختطفين العشرين !!"| كلمة ترامب في الأمم المتحدة

قد يعجبك أيضًا -

ألقى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هذا المساء (الثلاثاء) خطابًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وطالب ترامب في خطابه: "يجب أن ننهي الحرب في غزة". لكنه هاجم الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وقال إن "حماس رفضت مرارًا مقترحات السلام المعقولة. والآن، ولتشجيع استمرار الصراع، تعترف بعض الدول من جانب واحد بدولة فلسطينية - وهي مكافأة كبيرة لإرهابيي حماس على فظائعهم. يجب على من يريدون السلام أن يتحدوا في رسالة واحدة: أطلقوا سراح المختطفين الآن".

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه على ضرورة "إطلاق سراح جميع المختطفين العشرين"، في حين تحتجز حماس 48 مختطفا. وأضاف أن "على من يريد السلام أن يؤيد مطلب إطلاق سراح المختطفين".

وتطرق في خطابه إلى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وقال: "قبل ثلاثة أشهر، وفي إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، ألقت القاذفات الأمريكية قنابل ثقيلة على إيران ودمرت منشآتها النووية". وأضاف: "ما من دولة أخرى في العالم تستطيع أن تفعل ما فعلناه". وشدد في خطابه بأنه "يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية". وأضاف: "موقفي بسيط للغاية: يجب ألا تمتلك أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم السلاح الأكثر فتكًا".

وهاجم ترامب الأمم المتحدة في خطابه قائلا إنه أنهى سبع حروب خلال سبعة أشهر من توليه منصبه، بما فيها الحرب بين إسرائيل وإيران. وقال: "لا يوجد رئيس أو رئيس وزراء أو دولة أخرى فعلت شيئًا يُقارب هذا. وقد فعلتُ ذلك في سبعة أشهر فقط، وهو إنجاز لم يُحقق من قبل. من المؤسف أنني فعلتُ ذلك بدلًا من الأمم المتحدة، التي لم تُقدّم حتى المساعدة".وانتقد ترامب الأمم المتحدة وقال إنها "تُنشئ المشاكل". وأضاف: "الأمم المتحدة لا تُنشئ المشاكل التي تحتاج إلى حل فحسب، بل تُنشئها أيضًا. وخير مثال على ذلك أزمة الهجرة غير المُسيطر عليها. تُدمر الدول. تُمول الأمم المتحدة هجومًا على الدول الغربية وحدودها".

وهدد ترامب روسيا في خطابه خلال حديثه عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال: "لقد عملت بلا كلل لوقف القتل في أوكرانيا. كنت أعتقد أن هذه ستكون الأسهل من بين الحروب السبع، نظرًا لعلاقتنا الجيدة مع بوتين". وأضاف: "إذا لم توقف روسيا الحرب، فإن الولايات المتحدة مستعدة لفرض رسوم جمركية صارمة ستوقف إراقة الدماء بسرعة".

. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في خطاب ألقاه لـ"كلاشرفورت" إن الرئيس "سيتحدى الأمم المتحدة لإيجاد دورها وهدفها كمنظمة، لأنها لا تبدو وكأنها تقوم بعملها، وهي جيدة في إضاعة المال". وأضاف روبيو أيضًا أن "هذا سيكون دراماتيكيًا". وصعد وسَيَصْعد زعماء دول آخرون لإلقاء كلماتهم في الجمعية، حيث خُصصت لكل واحد منهم ربع ساعة.

بعد ترامب سيلقي قادة من تركيا (17:30)، الأردن (18:00)، قطر (18:30) وجنوب أفريقيا (23:00) كلماتهم. في الجولة الثانية، التي ستبدأ في وقت متأخر من الليل، سيلقي قادة من لبنان (23:20)، فرنسا (23:40) ومصر (01:20) كلماتهم.

بالإضافة إلى ذلك، عُقدت جلسة مجلس الأمن التي تقاطعها إسرائيل جزئياً بسبب عيد رأس السنة العبرية؛ بعد الخطاب، من المتوقع أن يلتقي ترامب بكبار المسؤولين العرب، بمن فيهم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

في وقت سابق، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابًا وتطرق إلى الحرب في غزة: "يجب علينا اختيار السلام القائم على القانون الدولي. في جميع أنحاء العالم، هناك دول تتصرف وكأن القوانين لا تنطبق عليها. في السودان، يُذبح المواطنون ويُسكتون. الأطفال والنساء يواجهون أخطارًا رهيبة. أدعو الجميع إلى وقف الدعم الذي يتيح إراقة الدماء هذه. يستحق الشعب السوداني الأمل. في أوكرانيا، يستمر العنف العشوائي في قتل المدنيين والبنية التحتية وغير ذلك. في غزة، الفظائع مروعة. إنها نتيجة سياسات تتعارض مع الإنسانية الأساسية. لم أرَ في كل سنوات عملي كأمين عام حجم الموت والدمار هذا. المحكمة الدولية اتخذت قرارات لمنع الإبادة الجماعية في غزة. منذ ذلك الحين أُعلن عن مجاعة وتصاعد القتل. لا بد من تنفيذ قرارات المحكمة الدولية. لا شيء يمكن أن يبرر هجمات حماس المروعة وأخذ المختطفين. ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي والتدمير المنهجي لغزة. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار... يجب أن نوقف الاتجاهات على الأرض – التوسع وعنف المستوطنين وتهديدات الضم."