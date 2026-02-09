بعد قرار الجزائر إلغاء اتفاقية الطيران.. الإمارات تكشف مصير الرحلات الجوية

أعلنت دولة الإمارات، مساء الأحد، عدم وجود تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية بين الإمارات والجزائر، وذلك عقب إخطار رسمي من السلطات الجزائرية بشأن بدء إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، إنها تلقت إخطارًا من الجمهورية الجزائرية بقرار الإيقاف، مؤكدة أن هذا الإجراء يتم ضمن الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، ولا يترتب عليه أي تأثير مباشر على العمليات الجوية الحالية.

وأضافت الهيئة أن الاتفاقية ستظل سارية خلال المهلة القانونية المحددة، على أن تستمر الرحلات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي خلال هذه الفترة، دون تحديد موعد لانتهائها. وأشارت إلى أن التنسيق متواصل مع الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، وأن التعامل مع هذه المستجدات يتم بمسؤولية ومهنية وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، السبت، بأن السلطات باشرت الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أبوظبي في 13 مايو/أيار 2013، وصودق عليها بمرسوم رئاسي في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014، دون الكشف عن أسباب القرار.

وأوضحت الوكالة أنه وفقًا للمادة 22 من الاتفاقية، يتعين إخطار الطرف الآخر بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية، بالتوازي مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وتنص الاتفاقية على حق كل طرف في تعيين شركة أو أكثر من شركات الطيران لتشغيل الخطوط المتفق عليها، مع إمكانية سحب أو تعديل هذا التعيين، إضافة إلى إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل في حال الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها