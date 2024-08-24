روسيا: محكمة منطقة موسكوفسكي تفرج عن إسرائيلي كندي كان مطلوبا لدى الولايات المتحدة

أنهت محكمة منطقة موسكوفسكي في روسيا إجراءات اعتقال كارتو، سائق سباقات ورجل أعمال، كان مطلوبًا من قبل السلطات الأمريكية بتهمة احتيال مزعوم بقيمة 60 مليون دولار بين عامي 2013 و2017، لعدم وجود طلب تسليم رسمي من الولايات المتحدة. ويسلط هذا القرار الضوء على مدى تعقيد العلاقات القانونية الدولية، وخاصة بين روسيا والولايات المتحدة، اللتين ليس لديهما معاهدة لتسليم المجرمين.

وتم القبض عليه، الاثنين المنصرم، في مطار بولكوفو على أساس نشرة حمراء من الإنتربول، ويواجه احتمال تسليمه. ومع ذلك،

تسلط قضية كارتو الضوء على نمط الحياة الفخم للمتهمين، الذين تعرض حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يتابعها مئات الآلاف من الأشخاص، ترفًا متفاخرًا وشغفًا بسيارات السباق.

وعرضت الحكومة الكندية، بعد إبلاغها بالموقف، المساعدة القنصلية، موضحة التداعيات الدبلوماسية لهذه القضية الدولية. هذا الإفراج غير المتوقع يترك دون إجابة سؤال النتيجة القانونية لكارتو، الذي لا يزال يواجه اتهامات خطيرة في الولايات المتحدة.