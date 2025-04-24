هل سيكون البابا القادم عراقيا؟ أبرز المرشحين لخلافة الحبر الأعظم

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عن دعم بلاده الكاردينال لويس روفائيل ساكو بابا جديدا للفاتيكان، جاء هذا بعد وفاة الحبر الأعظم البابا فرانسيس.

ويعتبر الكاردينال، وهو عضو في المجتمع الكلداني ومواليد مدينة زاخو في شمال العراق في 4 تموز/يوليو 1948، هو بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم منذ 2013 والوحيد من بين المرشحين الذي ولد في الشرق الأوسط. وبحسب السوداني فإن العراق يدعم ترشيح ساكو نظرا لنفوذه المحلي والعالمي وعمله في نشر السلام والتسامح.

وأشار السوداني إلى أن العراق من الأماكن المهمة التي عاش فيها المسيحيون بانسجام مع الديانات الأخرى عبر التاريخ، ويعيش فيه اليوم مؤمنو جميع الكنائس. وبحسب قوله فإن ذلك دليل على "المحبة والأخوة بين المؤمنين من مختلف الديانات".

عين مار لويس روفائيل الأول ساكو كاهنا في أبرشية الموصل الكلدانية في عام 1974.كما حصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة البابوية في روما عام 1983، وماجستير في الفقه الإسلامي سنة 1984، كما حصل لاحقا على شهادة دكتوراه من جامعة السوربورن سنة 1986.

انتخب مطرانا على أبرشية كركوك في عام 2002، وانتخب بطريركا على الكنيسة الكلدانية في سينودس الكنيسة في روما خلفا للبطريرك المستقيل عمانوئيل الثالث دلي في 1 شباط/فبراير 2013. و عين عضوا في المجلس الاقتصادي الفاتيكاني في يناير/كانون ثاني 2022.

وحصل لويس ساكو على عدة أوسمة وتشريفات منها وسام الدفاع عن الايمان من إيطاليا، ووسام باكس كريستي الدولية ووسام القديس إسطيفان عن حقوق الإنسان من ألمانيا. وألف ساكو ونشر ما يزيد عن 200 مقال و20 كتاب في مجالات علم اللاهوت المسيحي والفقة.

أبرز المرشحين الأخرين :

الفلبيني لويس أنطونيو تاجلي

ويُعتبر الكاردينال لويس أنطونيو تاجلي، ذي الـ 67 عاما، المرشح الأوفر حظاً حالياً في المراهنات بنسبة 3:1، وهو مرشح قوي لمواصلة أجندة البابا فرنسيس التقدمية. كما يتمتع تاجلي وهو من الفلبين، بخبرة واسعة في قيادة مجمع تبشير الشعوب، وكان شخصية موثوقة في الدائرة المقربة للبابا فرنسيس.

بيتر توركسون

كما يعتبر الكاردينال بيتر توركسون، البالغ من العمر 76 عاما، والذي تبلغ احتمالات فوزه حاليا 5:1، شخصيةً بارزةً في دوائر العدالة الاجتماعية بالكنيسة. وبصفته الرئيس السابق لدائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة، كان توركسون صريحا في قضايا مثل تغير المناخ والفقر والعدالة الاقتصادية.

وسيعتبر انتخاب توركسون لحظةً تاريخيةً كأول بابا أفريقي منذ قرون حيث كان آخر بابا أفريقي هو البابا جيلاسيوس، الذي خدم من عام 492 إلى عام 496 ميلادية. جيلاسيوس ولد في روما لأبوين أفريقيين، واشتهر بكتاباته اللاهوتية الواسعة ودفاعه القوي عن الأعمال الخيرية والعدالة للفقراء.

الإيطالي بييترو بارولين

بفارق أربعة أصوات، يُعتبر الكاردينال بييترو بارولين، البالغ من العمر 70 عاما، أحد أكثر مسؤولي الفاتيكان خبرة.حيث لعب، بصفته وزير خارجية الفاتيكان منذ عام 2013، دورا محوريا في الشؤون الدبلوماسية، بما في ذلك مفاوضات حساسة مع الصين وحكومات الشرق الأوسط.

ويعتبر مرشح لاهوتي معتدل، قادر على توفير الاستقرار مع الحفاظ على بعض إصلاحات البابا فرنسيس. كذلك يتمتع بعلاقات وثيقة مع بيروقراطية الفاتيكان تجعله منافسا قويا لمن يفضلون الاستمرارية.

المجري بيتر إردو

في حين يعتبر الكاردينال بيتر إردو، البالغ من العمر 72 عامًا، مرشحا محافظا بارزا، وتبلغ نسبة فوزه حاليًا 6:1.وهو باحث مرموق في القانون الكنسي، وكان من أشد المدافعين عن التعاليم والعقائد الكاثوليكية التقليدية. وشغل سابقا منصب رئيس مجلس مؤتمرات الأساقفة الأوروبيين، وشدد على الأرثوذكسية اللاهوتية.

الإيطالي أنجيلو سكولا

يعتبر الكاردينال أنجيلو سكولا، البالغ من العمر 82 عاما، مرشحا بابويا بارزا بنسبة 8:1.كما كان من بين المرشحين الأوفر حظا في اجتماع عام 2013 الذي انتخب البابا فرنسيس. يتمتع سكولا، رئيس أساقفة ميلانو السابق، بجذور لاهوتية عميقة، ويحظى بقبول واسع من أنصار كنيسة أكثر مركزية وتسلسلًا هرميا.