رئيس الوزراء الإسرائيلي يعزي العاهل المغربي في وفاة والدته

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعازيه إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، على إثارة وفاة والدته الأميرة لالة لطيفة.

وكتب نتنياهو على حسابه بمنصة "إكس": "باسمي وباسم زوجتي سارة، أبعث بأحر التعازي في وفاة والدة ملك المغرب، محمد السادس، لالة لطيفة. يقف شعب إسرائيل جنباً إلى جنب مع الملك وعائلته في حزنهم ونتمنى لهم الصبر والسلام".

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وكان قد أعلن القصر الملكي المغربي، أمس السبت في بيان، رحيل الأميرة دون توضيح لسبب الوفاة.

وأضف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية : “يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات".

وتابع البيان "وإننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته"