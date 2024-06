رئيس الوزراء الإسرائيلي يعزي العاهل المغربي في وفاة والدته

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعازيه إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، على إثارة وفاة والدته الأميرة لالة لطيفة.

وكتب نتنياهو على حسابه بمنصة "إكس": "باسمي وباسم زوجتي سارة، أبعث بأحر التعازي في وفاة والدة ملك المغرب، محمد السادس، لالة لطيفة. يقف شعب إسرائيل جنباً إلى جنب مع الملك وعائلته في حزنهم ونتمنى لهم الصبر والسلام".

https://x.com/i/web/status/1807398866745962944