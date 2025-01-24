ترامب: "سأتواصل قريبًا مرة أخرى مع زعيم كوريا الشمالية"

دونالد ترامب لا يتوقف أبدا عن العمل. وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الليلة (الجمعة)، تحدث الرئيس الأمريكي عن علاقته بزعيم كوريا الشمالية وأوضح أنه كان على وفاق مع كيم جونغ أون في الماضي. وقال: "إنه شخص ذكي، وليس متعصبا دينيا مثل إيران، وهذا مختلف". وأضاف ترامب لاحقًا أنه سيتصل بجونغ أون مرة أخرى قريبًا.

وفي وقت لاحق، سُئل ترامب عن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، فقال إنه تحدث بالفعل مع رئيس البلاد شي جين بينغ: "لقد كانت محادثة جيدة وودية، وسارت على ما يرام".

في غضون ذلك، أضاف رئيس الولايات المتحدة أنه مهتم بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين: "إن فرض التعريفة الجمركية يمثل قوة هائلة على الصين، أفضل عدم استخدامها، لكن يمكنني القيام بذلك". وأوضح ترامب أنه فيما يتعلق بهذه القضية، فإن قصة إيران مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ توليه منصبه، أوضح الرئيس ترامب أنه سيتصرف بطرق دبلوماسية إيجابية مع مختلف البلدان. وقال في كلمة ألقاها مساء أمس (الخميس) في المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه مهتم بحل المشكلة النووية الإيرانية دون عمل عسكري إسرائيلي. وقال "سيكون ذلك جميلا".

وأضاف ترامب أيضًا وأوضح أنه يعتزم إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا: "يجب أن تتوقف، وآمل أن يكون هناك اتفاق بحلول العام المقبل"، وزعم أن رئيس أوكرانيا مستعد للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. وأضاف: "أريد أن ألتقي ببوتين على الفور، أخبرني زيلينسكي أنه مستعد لعقد اتفاق".