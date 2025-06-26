ترامب: "محاكمة نتنياهو هي مطاردة ساحرات - يجب إلغاؤها فورًا"

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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم (الأربعاء والخميس)، منشورا غير عادي على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، عارض فيه بشدة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد يوم من انتهاء العملية العسكرية في ايران.

وفقًا لترامب، "شهدت دولة إسرائيل إحدى أعظم لحظات تاريخها، تحت القيادة القوية لبيبي نتنياهو، وهي الآن تواصل مطاردة ساحرات سخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب".

وكتب أيضًا: "لقد مررنا أنا وبيبي بجحيم معًا، نقاتل عدوًا قديمًا ومتطورًا: إيران. لقد كان محاربًا، بل ربما أعظم محارب في تاريخ إسرائيل".

انتقد ترامب استمرار المحاكمة قائلاً: "إنه أمر لا يُصدق - بعد كل ما قدمه لبلاده، لا يزال يُجرّ إلى المحكمة بسبب سيجار، ودمية باغز باني، وتهم أخرى ظالمة. يجب إلغاء هذه المحاكمة فورًا - أو العفو عنه، كبطل عظيم".

وبحسب قوله، كان نتنياهو شريكًا وثيقًا للإدارة الأمريكية: "لا يوجد شخص عمل مع رئيس الولايات المتحدة - معي - بشكل أفضل من بيبي. لقد أنقذت الولايات المتحدة إسرائيل، والآن ستنقذ نتنياهو أيضًا. يجب ألا يُسمح لهذا الانحراف عن العدالة بالاستمرار!"