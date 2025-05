وزير الخارجية الايراني يقترح إقامة "دولة يهودية فلسطينة"، فما القصة؟

على خلفية انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، التي تجري في روما، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (السبت) أن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى أمس رئيس وزراء الفاتيكان الأسقف بييترو بارولين. وكان الأسقف بول غالاغر، وزير خارجية الفاتيكان، حاضراً أيضاً في الاجتماع. وفي الاتصال بحثا الوضع في قطاع غزة، وطلب عراقجي من زعماء العالم الكاثوليكي "التحرك فورا لوقف الجرائم وإرسال المساعدات الإنسانية".

ووصف عراقجي "الوضع الكارثي في ’​​فلسطين المحتلة’ نتيجة تزايد عمليات القتل واستمرار الإبادة الجماعية في غزة"، وأكد على "المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الدول". وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الاحتلال والفصل العنصري وانتهاك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير، هي أساس عدم الاستقرار والمشاكل في غرب آسيا".

وقال إن :"حل الدولتين الذي يتم الحديث عنه منذ عقود هو وعد فارغ يضر بحقوق الفلسطينيين". ويقترح في بعض الأماكن حلاً آخر، حلاً لا يؤدي إلى "القضاء على فلسطين بطريقة استعمارية". ويسعى الإيرانيون إلى إقامة "دولة ديمقراطية واحدة في كامل أراضي فلسطين، مكان إسرائيل، من خلال استفتاء بمشاركة جميع ’سكانها الأصليين’ ـ المسلمين واليهود والمسيحيين".

