بعد الولايات المتحدة واليابان: أستراليا ستفرض عقوبات على سبعة مستوطنين

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم (الخميس)، أنها ستفرض عقوبات مالية ومنع دخول على سبعة مستوطنين، بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وقالت الحكومة الأسترالية إن "الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات اليوم كانوا متورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين. وهذا يشمل الضرب والاعتداءات الجنسية والتعذيب للفلسطينيين مما تسبب في إصابات خطيرة وفي بعض الحالات الوفاة. والكيان الخاضع للعقوبات هو مجموعة فتيان مسؤولة عن التحريض على العنف وارتكابه ضد المجتمعات الفلسطينية."

وأضافوا "إننا ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المستوطنين الذين يتصرفون بعنف، مما يفاقم التوترات ويزيد من تقويض الاستقرار واحتمالات حل الدولتين" وأضافوا: "نكرر رأينا الراسخ بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام. وستواصل أستراليا العمل من أجل سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ويشار إلى أن العقوبات التي فرضتها أستراليا جاءت في أعقاب إعلان اليابان أنها ستجمد الأصول المملوكة لأربعة مستوطنين. وقال السكرتير العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي هذا الأسبوع إن "أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية برزت بشكل أكبر منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر".