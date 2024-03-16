إستئناف محامكة المتهمين في مقتل 3 رهبان مصريين بجنوب أفريقيا الجمعة القادمة

تعتزم السلطات القضائية في جنوب أفريقيا، الجمعة المقبل، إستئناف محاكمة 2 من المتهمين في واقعة مقتل 3 رهبان مصريين داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في شمال شرقي العاصمة بريتوريا، الثلاثاء الماضي، فيما ستقام صلاة الجنازة على الرهبان الثلاثة غدا الأحد.

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وقالت المتحدثة باسم شرطة جنوب أفريقيا، العقيد بريندا موريديلي، إن "المتهمين مثلا أمام المحكمة في الجلسة الأولى التي عقدت الخميس، وتقرر خلالها حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات"، مضيفة أن "الشرطة أعادت المتهمين إلى الحبس تنفيذاً لأمر المحكمة"، حسب موقع الشرق الأوسط.

و"دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل"، الذي شهد الحادث هو واحد من 11 ديراً تعترف بها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية خارج البلاد، ويعود تاريخ بداية إرسال الرهبان المصريين إليه لعام 2014 بعد اعتراف الكنيسة به عام 2013.

ووجهت المحكمة للمتهمين "تهمة القتل"، وفق موريديلي، ومن المقرر أن "يتم الاستماع إلى أقول المتهمين خلال الجلسة المقبلة مع حضور مترجمين".

وذكرت وسائل إعلام محلية في جنوب أفريقيا أن «المتهمين أحدهما مصري، والآخر من جنوب أفريقيا، وكلاهما يقيمان في المنطقة نفسها التي يوجد بها الدير. وأفادت وسائل الإعلام بأنه: "سيجري إعادة الجثامين إلى مصر، عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون".