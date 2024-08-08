بسبب الاعتراف بالدولة الفلسطينية: الإعلان عن إجراءات إسرائيلية عقابية جديدة ضد النرويج

أبلغ وزير الخارجية يسرائيل كاتس اليوم (الخميس) النرويج أنه سيلغي الوضع الدبلوماسي للممثلين النرويجيين لدى السلطة الفلسطينية في إسرائيل: "أولئك الذين يهاجموننا ويمارسون سياسة أحادية ضدنا سيدفعون الثمن". عملياً، الدبلوماسيون الثمانية التابعون للسفارة في تل أبيب، يسكنون في المدينة ويتوجهون كل صباح الى رام الله ويعودون بنفس اليوم، وسيتم الغاء هذا الترتيب.

وذكر الوزير أن هذه الخطوة تم تنفيذها "ضد سلسلة من التحركات المناهضة لإسرائيل والأحادية الجانب من قبل الحكومة النرويجية - بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية والتصريحات الشديدة لكبار المسؤولين النرويجيين". تم استدعاء المسؤول عن سفارة النرويج في إسرائيل إلى وزارة الخارجية اليوم وتسليمه مذكرة دبلوماسية تبلغ النرويج بالرد الإسرائيلي.

عملت مجموعة كبيرة من ثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في إسرائيل،كانت كافة مهامهم تمثيل النرويج أمام السلطة الفلسطينية. أمر وزير الخارجية كاتس بقطع الاتصال بين السفارة النرويجية في إسرائيل والدبلوماسيين النرويجيين العاملين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما أمر كاتس بإلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للممثلين النرويجيين الذين يمثلون النرويج في السلطة الفلسطينية